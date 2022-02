Zorzi fermato in strada dagli agenti: "Colpa della borsa da donna"

È bastata una borsetta tipicamente femminile a fare finire (quasi) nei guai Tommaso Zorzi. L'influencer è stato fermato in strada da tre poliziotti per un controllo e lui si è sfogato sui social: " Non mi è mai successa una roba del genere, sono incazzato nero". Zorzi ha raccontato di essere stato tempestato di domande sulla borsetta che portava a tracolla, perché gli agenti "supponevano che io l'avessi rubata essendo io un uomo. Sono scioccato". L'ex gieffino ha rivendicato il diritto di poter indossare un accessorio femminile senza dare l'impressione " di avere scippato una". Ma dopo lo "choc" Tommaso Zorzi ha trovato il modo di scherzarci sopra, pubblicando una serie di foto con borse di diversi modelli: "Se mi beccavano così mi mandavano direttamente a Rebibbia" . A pensarci bene: strano che non lo abbiano riconosciuto.

È andata peggio a Ida Platano, popolare volto di Uomini e Donne. Non bastavano le complicate storie d'amore vissute negli studi televisivi a farla soffrire, ci si sono messi anche i rapinatori. La parrucchiera di Brescia ha denunciato attraverso le storie di Instagram di essere stata derubata in pieno giorno. Due sconosciuti l'hanno avvicinata mentre era a passeggio in centro a Verona con il figlio e le hanno sottratto il cellulare. Accortasi dello scippo, la Platano non ha però esitato: " Gli ho dato qualche cazzotto e l'ho recuperato. Gliene ho dette di tutti i colori". Poi il ringraziamento a due signore intervenute per aiutarla: "Mio figlio si è spaventato, ma per fortuna ci sono state due signore che ci hanno aiutato, soprattutto a tranquillizzare Samuele. Gli uomini non ci hanno aiutato per niente ". Ma alla fine, tutto è bene quello che finisce bene.