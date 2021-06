Cosa c'è dietro il "divorzio" fra Zorzi e Oppini?

Chiara Nasti torna a far parlare di sé, ma non per il presunto flirt con l'ennesimo calciatore. A far chiacchierare il web è stata una foto pubblicata su Instagram in cui il suo décolleté ha decisamente attirato l'attenzione. Archiviata la storia, fugace, con il talento della Roma Zaniolo, la modella napoletana è stata pizzicata in barca in compagnia di Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona. I due non si pronunciano, ma per molti il flirt estivo sarebbe più che un chiacchiericcio. Intanto Chiara Nasti sui social network è tornata a difendersi dagli attacchi degli hater sul suo prorompente seno. " Un altro attimino e ti esplodono", ha commentato un follower sotto la foto in cui la Nasti si mostra stretta in un tubino con il décolleté in primo piano. E lei non si è risparmiata la replica: "Anche se dovesse capitare sono l'attimo dopo a rifarle belle nuove nuove ". Per la felicità del chirurgo plastico.

I 60 anni di Alba Parietti tengono banco - sul web e sui giornali - da diversi giorni e gli hater ne hanno approfittato. All'ennesimo post della showgirl sul suo compleanno qualcuno non ha resistito ed è tornato a provocarla. E le repliche pungenti della Parietti non sono mancate (e neppure qualche offesa). A dare il via alla bagarre social è stata la copertina che il settimanale Chi ha dedicato ai 60 anni di Alba Parietti. Nel pubblicare la ripresa dell'intervista fatta da Dagospia, i soliti odiatori del web hanno messo la showgirl nel mirino ed è scattata la rissa. " Le risposte che hai dato non sono le tue veramente perché dimostri tutto il contrario di quello che hai detto", ha commentato un follower. E la Parietti non ha resistito: "Sai che penso che il caldo faccia davvero male a chi ha già pochi neuroni?". S alvo poi dare, pochi commenti dopo, del "cafone povero ignorante " ha un altro seguace. Non c'è due senza tre?