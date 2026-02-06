Gli sport invernali nell'occhio della scienza. Biglie olimpioniche o equilibrio sul ghiaccio

Con le Olimpiadi invernali scende in campo anche la grande scienza! E quale miglior terreno di gioco del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci per accompagnare adulti e bambini in un viaggio dinamico e coinvolgente lungo tutti i prossimi weekend?

Fra attrito, velocità, aerodinamica ed equilibrio, in occasione di Milano-Cortina 2026 (6-22 febbraio) prende vita "Scienza e Sport", iniziativa che si inserisce nell'ambito del ricco programma multidisciplinare e diffuso dell'Olimpiade Culturale. Dal 7 febbraio al 1° marzo, per tutti i fine settimana, il Museo di via S. Vittore propone laboratori interattivi, Playlab ed esperienze in realtà virtuale per scoprire quante conoscenze scientifiche e applicazioni tecnologiche si nascondano dietro sci, snowboard, pattinaggio sul ghiaccio e slittino.

Grazie ad attività immersive e sperimentazione diretta si potranno toccare con mano i fenomeni fisici e le proprietà dei materiali che rendono possibili le straordinarie performance sportive che vedremo in questi giorni, per osservare lo sport con occhi nuovi e comprendere quanto la scienza faccia parte non solo delle competizioni di alto livello, ma anche della nostra quotidianità. Fra i laboratori, per i più piccini c'è "Equilibrio sulla neve", all'Atelier PlayLab, pensato per bimbi da 3 a 6 anni: si potrà scivolare sul ghiaccio o restare in piedi sulla neve utilizzando il corpo e materiali diversi per sperimentare stabilità e instabilità.

Dagli 8 anni in su, alla Tinkering zone troviamo "Piste per biglie olimpioniche": tubi, imbuti e altri oggetti per imparare costruendo spettacolari piste tra curve, discese e salti vertiginosi ed inventando la storia di una vera gara olimpica in miniatura. "Salti, curve e discese" e "Scienza on the rocks", rispettivamente negli ILabs Matematica e Alimentazione, terranno impegnati i bambini dai 9 anni: la matematica li aiuterà a scoprire alcuni principi fondamentali alla base delle sfide sportive, fra traiettorie e controllo di velocità e movimento, mentre un gioco scientifico in tema "ice and snow" svelerà cosa si cela dietro un (apparentemente) semplice cubetto di ghiaccio. Una vera esperienza in realtà virtuale è dedicata ai più grandi (dai 12 anni in su): con "Snowboard VR-Scienza sulla pista" si vive una discesa mozzafiato per approfondire la fisica degli sport invernali.

Passando per curve, pendenze e salti, i partecipanti esplorano il ruolo dell'equilibrio e del baricentro, l'attrito tra tavola e neve, la relazione tra velocità e pendenza e le tecnologie utilizzate nello snowboard, con incursioni nel mondo reale.

Info e orari su www.museoscienza.org