Segnatevi la data dell'11 luglio: ecco perché è d'oro

11 luglio 2021: questa data in Italia non la scorderà più nessuno. Gli azzurri allenati da Roberto Mancini hanno sollevato la coppa d'Europa nella prestigiosa cornice di Wembley e l'hanno fatta in una data particolare per la nostra nazione dal punto di vista calcistico. L'11 luglio del 1982, infatti, l'Italia di Enzo Bearzot vinse il mondiale in Spagna e ora a distanza di 39 anni gli azzurri nello stesso giorno hanno fatto godere tutti gli italiani laureandosi campioni d'Europa a distanza di 53 anni dall'ultima volta. Con quella squadra che vinse il mondiale iin Spagna nel 1982 si possono trovare diverse similitudini: dall'unione di intenti, alla forza del gruppo, alle qualità individuali, fino ad arrivare al gran lavoro fatto dai due commissari tecnici che hanno fatto la differenza.

L'11 luglio del 2021 sarà ricordato tanto quanto quello del 1982 per merito di Roberto Mancini capace di costruire una nazionale quasi come fosse una squadra di club per la qualità del gioco e per l'affiatamento. Il tecnico jesino in questi tre anni e mezzo ha sperimentato, ha convocato tantissimi giocatori giovani, ha puntato su una piccola parte della vecchia guardia ed ha ringiovanito e non poco la rosa dando fiducia a calciatori insospettabili e che forse altri ct non avrebbero mai convocato. Questa data rimarrà per sempre nella storia del calcio italiano così come i nomi dei 26 calciatori che si sono laureati campioni d'Europa e che fino a poco tempo fa non erano nemmeno nel giro della nazionale: tutto questo è sempre merito di chi ha creduto in loro ed ha reso possibile tutto questo.

La regola del 24

Inoltre, c'è una statistica incredibile tra Italia e Inghilterra da tenere in considerazione: gli azzurri battono gli inglesi a casa loro una volta ogni 24 anni, l'ultima volta fu proprio nel 1997. "La sera del 14 novembre 1973 allo Stadio di Wembley mancavano poco più di cinque minuti al termine della partita quando gli inglesi si accingevano a battere l’ennesimo calcio d’angolo. Inghilterra-Italia era un’amichevole, ma agli inglesi bruciava ancora", questo quanto riportato da Il Foglio. Ventiquattro anni dopo, il 12 febbraio 1997, gli azzurri tornarono a Wembley a giocarsi contro gli inglesi la qualificazione ai Mondiali di Francia. L’Italia era quella di Cesare Maldini che vinse per 1-0 grazie al gol dell'inglese Gianfranco Zola e ieri 11 luglio del 2021 a distanza di altri 24 anni ecco la vittoria più importante, in casa loro, non un dettaglio di poco conto.

