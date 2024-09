Il 20° scudetto è diventato un film: la seconda stella dell'Inter pronta a illuminare anche il box office

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ventesimo scudetto è diventato un film. Inter, due stelle sul cuore: ieri l'anteprima, da giovedì prossimo 7 giorni di visione nelle sale di tutta Italia. Prodotto da Filmmaster, con la con la collaborazione di Red Joint Film e Inter Media House, il documentario ripercorre la cavalcata nerazzurra attraverso i momenti chiave della stagione, fra campo e spogliatoi, i gol più belli, le interviste ai protagonisti e tante spigolature anche dagli spalti.

Non mancano ovviamente tante immagini inedite, probabilmente le più accattivanti per i tifosi, perché pensate e preparate proprio per il documentario. L'idea del film è nata a marzo: il calcio continua a fare i conti con la scaramanzia, ma il grande vantaggio già allora maturato in classifica ha concesso un buon margine per la lavorazione. E così, mentre i giocatori si motivano prima del derby del 22 aprile, guardando un filmato in cui il Milan che vince lo scudetto del 2022, le telecamere del regista Carlo Sigon riprendono la scena, realizzando una delle chicche per il popolo nerazzurro.

Alla presentazione del film, allo storico cinema Anteo di Milano, era presente ovviamente anche il presidente Marotta. «Per me, è davvero emozionante. Riviviamo momenti di grande esaltazione collettiva. Vincere è qualcosa di straordinario, non si vince per caso, ma perché si merita di farlo», ha detto mai così commosso. Una volta di più, Marotta nell'occasione ha voluto rendere omaggio a Steven Zhang, che pure non è mai stato a Milano nell'intera stagione della seconda stella (in realtà non è mai neppure uscito dalla Cina) e infatti nel docufilm non appare mai.

«È stato fondamentale anche se non c'era e sotto la sua presidenza si è coronato un percorso cominciato nel 1971 con Giovanni Invernizzi in panchina e il presidente Fraizzoli. E poi Pellegrini, Facchetti e Moratti, la seconda stella è di tutti».