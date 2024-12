Le 4 facce diverse delle italiane che sognano

Ascolta ora 00:00 00:00

Reso l'onore delle armi al Bologna (dopo lo 0-0 col Benfica, ma ora i playoff sono appesi a un miracolo), ci restano le quattro sorelle in piena corsa non solo per i sedicesimi (che per formazioni di prima e seconda fascia, come loro, dovrebbero essere il minimo sindacale), ma teoricamente anche per saltare tutte direttamente agli ottavi. E questo invece sarebbe un colpo clamoroso. Anche se usciamo da un turno con quattro facce diverse in cui la Juve ha vinto e convinto, il Milan ha vinto deludendo, l'Atalanta ha convinto pur perdendo e l'Inter ha perso e deluso. Ma i nerazzurri viaggiano sulle ali di un avvio formidabile e a gennaio possono concludere il lavoro con le due avversarie pescate nell'ultima fascia (Sparta a Praga e Monaco a San Siro). E a Inzaghi potrebbero anche bastare 4 punti per entrare di diritto tra le otto big.

Il Milan, al contrario, si è riabilitato con 4 vittorie consecutive dopo la partenza ad handicap (ko con la capolista Liverpool e lo spietato Leverkusen) e ora può anche ragionevolmente sperare in un posto negli ottavi, grazie a un calendario non impossibile (Girona in casa e Dinamo a Zagabria). Ma i rossoneri, come dice Fonseca, sono sempre sulle montagne russe e quindi non si può mai sapere La Juve il vero colpo l'ha fatto contro il City rattoppato di questi tempi e ora punta il Bruges (fuori) e la bestia nera Benfica (in casa) per sognare.

L'Atalanta invece non dovrebbe avere problemi con lo Sturm Graz, ma poi chiuderà a Barcellona e non può nemmeno contare sul fatto che i blaugrana possano già essere qualificati, perché con la nuova formula ognuno lotterà fino in fondo per avere la miglior posizione nella griglia finale. Anche se poi, magari, si rischierà di pescare Real, City o Psg attardati nel classificone. Ma è ancora presto per fare questi calcoli.