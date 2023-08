"AAA cercasi 7 calciatori...". Il povero sos del ricco club

Avere un mucchio di soldi a disposizione può essere un problema, a volte. Anche perché tutti sanno che sei straricco e cercheranno in ogni modo di approfittarne.

Questo è ciò che sta accadendo al West Ham, squadra della già ricchissima Premier che ha gonfiato ulteriormente il suo portafoglio in estate con le cessioni di Rice all'Arsenal (120 milioni circa) e quella imminente di Scamacca per cui ballano altri 30 milioni.

I londinesi però non solo non hanno ancora preso nessuno, ma hanno ufficiosamente attivato la modalità «panico», con il campionato alle porte, i tifosi e l'allenatore Moyes in fermento e una squadra da rinforzare. Le trattative non sono mancate, stando a tutti i giornali, ma nessuna si è concretizzata se non il ritorno dal prestito al Torino del croato Vlasic, destinato a ripartire. Solo negli ultimi giorni il West Ham si è visto rimbalzare dal Chelsea un'offerta da 50 milioni per il centrocampista Gallagher, un'altra dal Southampton per il mediano Ward-Prowse da 40 milioni e persino il Manchester United ha detto no ai 20 milioni proposti per il legnoso stopper Maguire.

Secondo il sempre bene informato The Athletic il West Ham avrebbe addirittura messo un annuncio tipo quelli immobiliari, ma per calciatori, sul sito TransferRoom, dicendo che è alla ricerca di 7 giocatori tra cui un terzino sinistro, un fantasista, un'ala e un centravanti. Riuscirà a prenderne almeno un paio, il povero club londinese? Povero, ma pieno di soldi naturalmente.