Abraham sbaglia un gol a porta vuota: ecco la reazione di Mourinho

Tammy Abraham deve ringraziare i suoi compagni di squadra Volpato ed El Shaarawy che a tempo quasi scaduto hanno regalato la vittoria per 1-3 alla Roma sul campo del Verona. L'attaccante inglese, infatti, sta vivendo una prima parte di stagione altamente negativa con sole tre reti segnate in 16 partite tra campionato, 2 marcature, e Europa League con una rete.

L'anno passato furono 27 i gol segnati in tutta la stagione dall'ex Chelsea che quest'anno sta vivendo un'astinenza preoccupante tanto quanto il suo gravissimo errore commesso ieri sera al Bentegodi sul risultato parziale di 0-0. Abraham, infatti, è riuscito nell'impresa di non segnare a porta sguarnita e con tutto lo specchio libero calciando sul palo esterno della porta difesa dal portiere Montipò per la sua disperazione ma soprattutto per quella dello Special One, dei suoi compagni e dei tifosi giallorossi.

Mourinho reaction to Tammy Abraham miss pic.twitter.com/PDK9kZvVWw — Pappy Richie24 (@pappyrichie24) October 31, 2022

La faccia di José Mourinho in panchina era tutta un programma. Al gol sbagliato dal giocatore inglese, da lui fortamente voluto nella passata stagione, l'ex allenatore dell'Inter ha sgranato gli occhi come a dire: "Com'è stato possibile sbagliare un gol del genere?". Lo Special One, però, deve ringraziare il baby Volpato e il redivivo Stephan El Shaarawy che hanno risolto per 1-3 la partita in favore della Roma.

Crisi d'identità

L'anno passato il 25enne inglese aveva stupito tutti segnando 27 reti stagionali, quest'anno sono solo tre anche se c'è ancora tutta una stagione davanti. Non solo l'errore clamoroso sullo 0-0 per l'ex Chelsea, visto che sul risultato di 1-0 per il Verona l'inglese sempre a porta vuota ha preso un altro incredibile palo anche se sulla ribattuta ci ha pensato Nicolò Zaniolo a trasformare poi in rete un primo errore del suo compagno di squadra. L'anno passato Tammy segnò 17 gol in campionato, 9 in Conference League (competizione poi vinta dai giallorossi) e una in Coppa Italia.

Quest'anno sembra aver smarrito la via del gol ma c'è una piccola analogia con quanto avvenuto in Inghilterra, proprio al Chelsea. Abraham nel 2017-2018 realizza 26 reti in serie B inglese con la maglia dell'Aston Villa e torna ai Blues nell'anno successivo dove meraviglia il pubblico dei Blues con 18 reti in 47 partite stagionali: non male per un un quasi esordiente. L'anno successivo, però, Abraham è meno decisivo, ha meno fiducia e killer instinct, finisce spesso in panchina e segna meno, 12 gol complessivi. La Roma nonostante tutto è lì nelle zone alte della classifica, senza i gol della sua punta di diamante.

Mourinho e i tifosi giallorossi aspettano che si sblocchi anche se ormai mancano solo quattro partite alla sosta invernale per i Mondiali in Qatar. Servirà la giusta scintilla e anche un po' di fortuna per il 25enne inglese che fino a questo momento è solo la copia sbiadita di quanto ammirato nella passata stagione in giallorosso dove ogni pallone toccato si tramutava in gol.