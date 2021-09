Adani e l'affondo su Allegri: "Ecco cos'ha detto a Chiesa..."

La Juventus sta attraversando un momento molto difficile in campionato con due soli punti conquistati in quattro giornate frutto di 2 pareggi, contro Udinese e Milan, e due sconfitte contro Empoli e Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà ora iniziare a macinare punti per non sprofondare ulteriormente in classifica. La Vecchia Signora sta subendo tantissime critiche in queste settimane con uno dei detrattori del tecnico bianconero, Daniele Adani, che ha affondato il colpo: "Se parliamo di risultati dietro i bianconeri c’è solo la Salernitana", la bordata ai microfoni della Bobo Tv, su Twitch nel consueto appuntamento a cui prendono parte oltre al padrone di casa Christian Vieri anche Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Il siparietto Chiesa-Allegri

Allegri ha candidamente ammesso di essere stato il colpevole del pareggio contro il Milan avendo sbagliato i cambi. Adani ha posto un accento in merito ad un episodio avvenuto al momento di una sostituzione tra il tecnico bianconero e Federico Chiesa. "Allegri ha detto di aver sbagliato i cambi. La risposta sarebbe dovuta essere: come a Udine e Napoli? Che ha fatto cambi difensivi ed è stato rimontato".

Adani ha poi fatto notare il particolare con Federico Chiesa: "Ha messo dentro attaccanti che dovevano fare i difensori. Quando ha messo dentro Chiesa, stava uscendo Cuadrado. Avete visto cosa gli ha detto? ‘Occhio, stai attento ad Hernandez’. Non gli ha detto di attaccarlo, ma di stare attento. Tanto è vero che l’ha cambiato, l’ha messo a sinistra e quasi prende gol da Kalulu. Chiesa, Kean e Kulusevski sono entrati per contenere e fare i difensori" , il tackle scivolato dell'ex commentatore di Sky.