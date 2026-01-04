Aiutino dalla legge di bilancio per i colpi del calciomercato

Il mercato invernale appena iniziato potrebbe sfruttare un assist a sorpresa destinato ad aiutare i malandati bilanci delle società nostrane. I club di Serie A, infatti, sono pronti a beneficiare di quanto è stato appena approvato in Parlamento in merito alla Legge di Bilancio e alla relativa misura destinata a cambiare le strategie economiche delle formazioni professionistiche italiane. Ma andiamo con ordine: il comma 42 dell'articolo 1 andrà a mutare in particolare la gestione delle plusvalenze. Una nuova norma quella che entra adesso in vigore destinata a permettere alle società di non pagare le tasse sull'intera plusvalenza nell'anno in cui viene realizzata, ma offrirà appunto l'opzione di "spalmare" il carico fiscale in quote costanti nell'esercizio stesso e in quelli successivi, fino a un massimo di quattro anni e quindi su cinque esercizi totali. Mossa contabile possibile solamente per le operazioni riguardanti calciatori vantanti almeno due anni di tesseramento da parte del club cedente. Tutti gli affari realizzati da gennaio 2026 potranno quindi beneficiare del nuovo scudo fiscale e aiutare i bilanci delle varie squadre. Chissà se ciò aiuterà a rivedere nel nostro campionato Federico Chiesa: l'esterno offensivo del Liverpool fa gola a Napoli, Juventus e Roma. Tutte in fila per cercare di riportarlo in Italia.

Fatta (con polemiche politiche) per il passaggio di Solomon (Tottenham) in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina, che ora vuole prendere pure Baldanzi dalla Roma. Cancelo (Al Hilal) verso l'Inter.

Infine bel colpo della Sampdoria in Serie B che si è assicurata il regista Salvatore Esposito dallo Spezia grazie al pressing di Andrea Mancini che ha battuto la concorrenza di Genoa (De Rossi lo aveva reso capitano alla Spal) e Cagliari. Curiosità: il papà del ds blucerchiato (Roberto Mancini) aveva fatto esordire nel 2022 il centrocampista in Nazionale in occasione di Italia-Inghilterra di Nations League.