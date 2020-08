Incubo Covid sulla Serie A: che cosa può succedere

La stagione 2019-2020 di Serie A si è conclusa senza intoppi con la pandemia da coronavirus che è stata alla larga per qualche settimana. In questi giorni, contrariamente a quanto avvenuto nele scorse settimane, il virus è tornato a bussare alla porta con diversi calciatori di ben cinque squadre che hanno subito contagi. I club in questione sono la Roma, con la positività del portiere Antonio Mirante, il Sassuolo con Jeremie Boga, il Napoli con il neo acquisto Andrea Petagna tre calciatori del Cagliari e due giocatori del Torino. Secondo quanto riferito dalle varie società si tratterebbe di giocatori asintomatici ma questa notizia stride con quanto dovrà avvenire tra un mese con la ripresa delle danze in campionato propedutico poi alla ripresa di Champions ed Europa League.

"Stiamo tutti bene"

Antonio Mirante aveva voluto subito tranquilizzare tutti circa la sua asintomaticità e anche Andrea Petagna ha voluto ringraziare tutti per i messaggi di sostengno ricevuti dai suoi tanti tifosi: "Grazie a tutti per i messaggi. Sto bene e sono completamente asintomatico. Ci tenevo a tranquillizzare tutte le persone che mi hanno scritto. Grazie ancora". Non solo, perchè anche Torino e Sassuolo, con una nota ufficiale hanno voluto rassicurare tutti: "l Torino Football Club comunica che due calciatori sono risultati positivi ai test per la rilevazione del Covid 19, svolti prima della ripresa della preparazione. Il club ha immediatamente informato le autorità competenti ed i due calciatori, attualmente asintomatici, sono in isolamento come da protocollo. In via precauzionale sono in atto ulteriori accertamenti per altri tre calciatori della prima squadra che nei giorni scorsi erano stati in stretto contatto con i positivi e che al momento attuale non fanno ancora parte del gruppo squadra" il comunicato del club granata. Anche il Sassuolo ha voluto rendere nota la positività del talentuoso attaccante classe '97 Jeremie Boga: Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio è emerso un caso di positività al Covid-19.

Serie A a rischio?

Ad oggi non ci sono i presupposti perchè la Serie A possa subire uno slittamento per diverse ragioni: i calciatori per ora sono stati isolati, seguiranno un rigido protocollo e con loro anche i compagni e membri dello staff in teoria non contagiati. Per ora si tratta di pochi giocatori e non sembrano esserci particolari problemi, ovviamente si dovrà tenere monitorata la situazione perchè in caso di contagi estesi a macchia d'olio, cosa che nessuno ovviamente si augura, allora Figc e Lega Serie A dovranno prendere una posizione in merito per salvaguardare la salute dei calciatori, dei membri dello staff, degli arbitri e di tutto il circus.

