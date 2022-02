Allegri va oltre Vlahovic e sveglia l'attacco

Torino. Se la Juventus aprisse il libro dei rimpianti, avrebbe di che mangiarsi le mani. Riportare la mente al 28 agosto scorso equivale infatti a strabuzzare gli occhi: Empoli vittorioso allo Stadium (0-1, rete di Mancuso) e secondo campanello d'allarme suonato in casa bianconera dopo il pareggio di Udine all'esordio. Con quei tre punti in più in classifica alzi la mano che non li aveva dati per certi - oggi i bianconeri sarebbero a meno sette dal Milan capolista e persino il discorso scudetto potrebbe non essere considerato chiuso. Come invece ha fatto ieri Allegri, alla vigilia del match odierno che vedrà impegnata la sua squadra proprio a Empoli: «La quota scudetto è fissata a 85 punti. I tre dell'Ave Maria che ci sono davanti la possono raggiungere, noi no: è matematica. Poi magari mi sbaglio». Non sui conti, quello no: partendo dagli attuali 47 e mancando dodici giornate al termine del campionato, al massimo la Signora potrà arrivare a 83. Ed è in effetti pressoché impossibile che Milan, Inter e Napoli si addormentino così clamorosamente di qui a fine corsa: meglio allora evitare voli pindarici e ricominciare a vincere per piazzare la volata verso la quarta piazza. Arrivando da due pareggi di fila contro Atalanta e Torino, non serve altro: l'Empoli per di più non raccoglie tre punti tutti insieme da nove partite ed è in evidente calo, pur rimanendo squadra rognosa. «Momentaneamente la stagione sta viaggiando bene. Vediamo quanti e quali titoli riusciamo a portare a casa». E se c'è chi storce il naso di fronte a tanta soddisfazione e altrettanto ottimismo, poco cambia: questa è la Juve attuale e qui si balla. Con otto assenti, ma senza atteggiarsi a vittima, Allegri avvisa: «Dobbiamo segnare di più. Problema da risolvere velocemente». Come dire che, dopo avere inserito Vlahovic nel motore, adesso bisognerebbe che si svegliassero altri.