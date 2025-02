Altalena Juve: sull'isola per ritrovare il tesoro Champions

Ascolta ora 00:00 00:00

Il regalo del Toro che batte il Milan, l'involontario assist della Lazio, fermata sul pareggio a Venezia, vanno sfruttati. Stasera, a Cagliari, la Juventus è chiamata ad andare oltre l'eliminazione dall'Europa che conta e a fare un importante passo avanti verso il quarto posto in campionato, quasi certamente l'ultimo che ammetterà alla prossima Champions. Ripartire diventa insomma obbligatorio, dando continuità per lo meno tra i confini nazionali alle tre vittorie di fila (Empoli, Como e Inter) arrivate prima del ko contro il Psv.

«Faccio sempre autocritica e ogni scelta proposta è per il bene della squadra le parole di Thiago Motta -. Siamo delusi, tristi e arrabbiati: nessuno è contento, ma contro il Psv abbiamo dato il massimo delle nostre possibilità in quel momento. La delusione è tanta, perché pensavamo di poter raggiungere gli ottavi. Adesso però dobbiamo ricominciare e pensare al Cagliari. Rispetto le opinioni altrui e le critiche, ma vado avanti per la mia strada che è quella giusta».

Si vedrà a fine stagione, ecco. Mentre Giuntoli ha portato a cena lo staff dei collaboratori che si occupano di mercato per fare il punto sulle strategie future: la programmazione è fondamentale, ma nel frattempo non si può perdere di vista il presente né farsi travolgere dalla negatività.

Se la squadra è sintonizzata con quello che le viene chiesto, oggi dovrà arrivare una risposta forte e chiara indipendentemente da chi scenderà in campo: Yildiz e Vlahovic potrebbero iniziare ancora dalla panchina, ma a questo punto è quasi un dettaglio. Tocca all'intera Juve reagire: con i fatti, non solo a parole.