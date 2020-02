Anna Falchi si "spoglia" per la sua Lazio: "Non voglio smettere si sognare"

La Lazio di Simone Inzaghi si è dimostrata ancora una volta una squadra forte, determinata, quadrata, di qualità e pronta a contendere lo scudetto fino all'ultima giornata alla Juventus di Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno vinto lo scontro diretto contro l'Inter di Antonio Conte che resta ancora in corsa per lottare per il titolo ma che dovrà ritrovare serenità e nuove idee per cercare di essere meno imprevedibile.

I biancocelesti stanno appassionando tutti gli addetti i lavori e i tifosi con il loro gioco spumeggiante che hanno prodotto una serie di 19 risultati utili consecutivi. Dall'Inter all'Inter: la Lazio perse a fine settembre per 1-0 a Milano ma da quel momento in poi ha ottenuto la bellezza di 15 vittorie e quattro pareggi.

Il sogno di Anna

I tifosi stanno sognando ad occhi aperti e vogliono replicare lo scudetto del 2000 dell'era Cragnotti con la squadra di Inzaghi che ha grosse chance di potercela fare. Tra questi tifosi speranzosi c'è anche la sexy Anna Falchi che celebra ogni vittoria della sua Lazio con alcuni scatti sensuali su Instagram che stanno letteralmente mandando in visibilio i suoi tantissimi follower.

Al triplice fischio dell'arbitro Gianluca Rocchi, Anna si è scatenata nella sua classica esultanza social, rigorosamente dalla sua cameretta, come la chiama lei stessa. Nell'istantenea si vede la Falchi sul letto in intimo bianco e con la seguente didascalia dedicata alla sua Lazio: "Non voglio smettere di sognare....".

Un mese fa Anna Falchi ai microfoni di Leggo aveva fatto sognare i tifosi della Lazio, un po' come sta facendo la squadra di Inzaghi, con alcune dichiarazioni hot: "Spogliarmi per la vittoria dello scudetto come nel 2000? "Non succede, ma se succede sarò pronta a pagare ancora dazio". "Chi vivrà vedrà. L’importante è volare, come un’aquila nel cielo...". Oggi, a distanza di un mese da queste dichiarazioni la Lazio ha continuato a vincere con soli due pareggi contro la Roma nel derby e contro il Verona nel recupero di campionato: la parola scudetto non è più un tabù con la sexy showgirl italo-finlandese che non vede l'ora di spogliarsi per la sua Lazio che vuole mettere in bacheca il terzo scudetto della sua storia.

Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?