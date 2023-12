A un anno dall'addio a Pelé si perde anche il suo Santos

Il dramma del Santos di Pelè (nella foto): dopo 111 anni di storia retrocede per la prima volta nella serie B brasiliana. Fatale per la squadra che fu di O Rey (e anche di Neymar) la sconfitta in casa per 2-1 col Fortaleza. Al fischio d'inizio, la città portuale di San Paolo ha iniziato a infiammarsi. Sì, perché gran parte della tifoseria del club ha creato scompiglio bruciando i veicoli dei giocatori, lanciando razzi e prendendo d'assalto il campo. Ma le forze di polizia hanno alla fine contenuto l'orda.

Tutto questo è avvenuto proprio nel primo anno senza l'eterno idolo Pelé, deceduto il 29 dicembre 2022. Quasi un anno dopo il Santos, la seconda squadra del Paese per titoli nazionali (8) alle spalle del Palmeiras con 12, tocca il punto più basso della sua storia ed esce dal ristretto gruppo di squadre che non sono mai retrocesse dalla Serie A brasiliana: ovvero Flamengo, San Paolo e Cuiaba, che però ha debuttato nel 2021. Ma quanti sono i club ad aver sempre giocato nel massimo campionato? In Italia, questo privilegio è detenuto soltanto dall'Inter. In Inghilterra, Germania e Francia, per esempio, nessun club ce l'ha fatta. Nella Liga spagnola, invece, sono ben tre le squadre mai retrocesse: Real Madrid, Barcellona e Athletic Bilbao. Così come in Portogallo: Benfica, Sporting Lisbona e Porto e Grecia (Paok, Olympiacos e Panathinaikos). Addirittura quattro quelle olandesi (Ajax, Feyenoord, Psv e Utrecht) e turche (Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray e Trabzonspor).

Fra le altre società salve dall'incubo retrocessione ci sono l'ucraina Dinamo Kiev, le scozzesi Aberdeen e Celtic, le uruguaiane Peñarol e Nacional e i cileni del Colo-Colo. In Argentina, solo il Boca Juniors.