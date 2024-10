«Un anno di sofferenze mi ha migliorato. Adesso cerco feeling e spirito olimpico"

Ascolta ora 00:00 00:00

È la brace col fuoco dentro; è il pesciolino Dory, un attimo prima di trasformarsi in uno squalo onnivoro di medaglie. A Marta Bassino non piacciono i paragoni, ma la sua indole ne suggerisce tanti. Fra le tre soprano della valanga Rosa è la più giovane e pacata. Fra Brignone e Goggia - le due (ex) litiganti - lei ha dato un senso diverso a quei nomi: Fede, come fiducia nelle proprie capacità; Sofia, alla greca, come saggia equidistanza dai problemi di squadra. Anche così Bassino si gode finalmente a 28 anni, la vigilia di un nuovo anno di coppa del Mondo di sci, al via sabato, con il gigante di Soelden (Rai ed Eurosport, 10 e 13).

La scorsa è stata la stagione più dura?

«Emotivamente sì: ho attraversato un periodo difficile nella mia vita privata (un lutto in famiglia, ndc) e tutto si è rispecchiato in quello che facevo in pista».

Tutto da buttare?

«È stato un anno particolare, mi sento cresciuta anche nella gestione delle difficoltà. Tutto mi è servito. Mi aspettavo molto di più dal gigante, per esempio, ma poi ho avuto molto da occasioni su cui non avevo puntato».

Crans Montana e la prima vittoria in discesa ha ribilanciato ogni cosa?

«No, ma è stata, oltre ad una gioia immensa, anche una conferma della direzione della polivalenza che sto coltivando».

Lo sci, come la vita, dà e toglie?

«Direi che contiene il bello e il brutto perché si riparte da zero: a volte sbagli subito, aspettandoti troppo; altre volte parti piano e poi riesci ad alzare l'asticella».

Chi è Marta formato 2025? Gigantista, aspirante velocista?

«Una gigantista: qui voglio confermare i risultati più belli. L'anno scorso ho fatto fatica, ma so che curando quel gesto, arriva il resto, velocità compresa».

Com'è andata l'estate?

«Veniamo da un ottimo mese in Argentina e da una rifinitura in val Senales. Ci sono stati autunni in cui mi sentivo più avanti nella fiducia. Manca un po' di feeling che arriva con tanti passaggi fra i pali, ma è il classico effetto Soelden: sempre presto in calendario, a fine anno capisci che dà punti determinanti».

Strategia pre mondiale con 3 medaglie, superG in primis, da difendere: salterà delle gare?

«No, limerò solo qualche discesa, ma corro in 3 discipline, senza pensare alla generale. Per quella occorre costanza».

Solite facce al cancelletto: Shiffrin e forse anche Vonn?

«Mika è la più forte, si merita tutto e la ammiro: atlete come lei nascono forse nemmeno ogni 100 anni. Lindsey mi stupisce, non credo molto ad un suo ritorno, staremo a vedere. Forse è colpa di Hirscher che ha dato a tutti voglia di tornare».

Fra 15 mesi e mezzo i Giochi: ci pensa, avrà 30 anni?

«Penso a Parigi 2024: da spettatrice, per la prima volta mi sono goduta il vero spirito olimpico! Cercherò di ricordarmi quelle sensazioni, ma quando devi gareggiare tu, entri in una bolla e ti godi poco l'ambiente intorno».

Un po'

«Più che un'attrice, serve una vera imitatrice di Bax, ma per le riprese sugli sci mi offro io!».