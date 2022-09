"Messi introvabile". Argentina a secco di figurine del Mondiale: è il caos

Sembra incredibile ma è tutto vero: in Argentina, il Ministero del Commercio ha indetto una riunione straordinaria per trovare una soluzione alla mancanza di figurine Panini sul prossimo Mondiale di calcio in Qatar. La situazione è già sfuggita di mano agli appassionati collezionisti che, pur di appicciare sull'album l'idolo Leo Messi sono disposti a versare somme folli pari anche a 45mila pesos, ossia 317 euro, in pratica come tre scatole da 100 bustine l'una.

Le figurine fuori fornitura

Il caos, totalmente imprevisto e inaspettato, è scoppiato per la carenza del tanto amato prodotto dell'azienda italiana Panini conosciuta in tutta il mondo. Sportivi e collezionisti sono arrabbiati perché le edicole del Paese hanno esaurito le busine e i rifornimenti avvengono ogni tot di settimane. La notizia è stata lanciata dal portale di Gianluca di Marzio: la necessità di regolarizzare tutti gli stoclk viene rivendicata già da molte settimane dal'Associazione degli edicolanti: " Fuori Fornitura, le figurine non sono disponibili, oppure ci vogliono da una a due settimane per riceverle. L'azienda Panini non consegna i prodotti alle edicole argentine ", ha scritto su Twitter, Adrián Palacios, vicepresidente dell'Associazione degli edicolanti.

Manifestazione alla sede italiana

C'è poi anche un altro problema: la richiesta è talmente alta che non riesce a essere soddisfatta in tempi brevi, un boom che la stessa Panini non si aspettava. Gli argentini non vogliono sentire ragioni e sono intenzionati ad andare fino in fondo: come scrive il quotidiano sudamericano 11noticias, è pronta addirittura una manifestazione sotto la sede dell'azienda italiana. " Chiediamo a Tombolini (Segretario del Commercio argentino, ndr) un accordo per la penuria e la fine del monopolio. Aspetteremo venerdì prima di fare una mobilitazione davanti allo stabilimento Panini. Le figurine non stanno raggiungendo le edicole e vogliamo sapere perché è così ", hanno scritto gli edicolanti in una nota.

Ecco cosa succede in rete