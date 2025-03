Prova d'appello per Bagnaia

Ascolta ora 00:00 00:00

Come sul ring, la Motogp si appresta a vivere il secondo round di una stagione che si preannuncia caldissima. Teatro della seconda tappa del Motomondiale la pista di Termas de Rio Honda, un circuito favorevole a Marc Marquez e dove Pecco Bagnaia non ha mai vinto. Lo spagnolo arriva in Argentina dopo aver dominato il Gp di Thailandia, dove si è preso tutto: sua la pole, la Sprint e la gara lunga. Con il suo entusiasmo e la motivazione alle stelle, Marquez, insieme al fratello Alex, sembra essere in una condizione fisica e mentale ottimale. La serenità è evidente anche nelle dichiarazioni da cui emerge un pilota maturo e forgiato dai gravi infortuni. Tutto lascia dunque pensare che lo spagnolo tenterà l'allungo, in ballo infatti, oltre al campionato, c'è l'equilibrio all'interno del box Ducati, visto che il suo principale rivale è proprio il compagno di squadra Bagnaia. «In Thailandia ho faticato, quando ho capito cosa mi serviva non ero pronto a battagliare per la vittoria » così ieri Pecco. «L'anno scorso ho imparato una lezione: bisogna completare le gare... L'ultima volta qui sono caduto mentre ero secondo, l'anno prima ho fatto vari errori, ma la pista mi piace e credo di poter essere competitivo».

Guardando al calendario, Thermas e soprattutto Austin a fine mese sono le piste dove Marc si è dimostrato in passato imbattibile e Bagnaia non può permettersi di aspettare il Qatar o Jerez per arginare la cavalcata solitaria dello spagnolo come successo a Buriram.

Nonostante le insidie di una pista dove la MotoGP non corre da due anni, il duello Marquez - Bagnaia si preannuncia come show allo stato puro e la Ducati, che ha dominato negli ultimi anni, potrebbe finalmente spezzare l'incantesimo argentino e portare a casa la vittoria. Tv: domani alle 19 Sprint, domenica alle 19 MotoGp (diretta Sky, differita Tv8 alle 21).