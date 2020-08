In Argentina sicuri: "Messi ha detto al Barcellona che vuole andare via"

Giornata ricca di colpi di scena questo 25 agosto con la conferma di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter e con Lionel Messi che avrebbe comunicato al Barcellona la sua volontà di non continuare la sua avventura in blaugrana dopo anni ricchi di successi. La notizia arriva dall'Argentina con il portale sudamericano TyC Sports che parla della volontà della Pulce di liberarsi unilateralmente grazie ad una clausola che gli permetterebbe di farlo. Unico intoppo: questo vincolo si sarebbe potuto esercitare entro il 31 maggio ma il 33enne di Rosario è convinto che si possa avere una proroga per via della pandemia da coronavirus che ha colpito il mondo intero.

Addio al vetriolo

Nessuno avrebbe mai immaginato di vedere Messi lontano dal Barcellona ma la volontà di Lionel è chiara: il suo ciclo in blaugrana si è chiuso e a nulla sarebbe valso il tentativo di Ronald Koeman di convincerlo a restare. Troppe le frizioni con Bartomeu e non solo e forse anche la volontà di confrontarsi con un altro campionato come la Serie A dove c'è forte l'interesse dell'Inter o in Premier League dove c'è sempre il suo grande estimatore Pep Guardiola pronto a fare carte false per portarlo in blaugrana. Più staccato il Psg di Neymar e Mbappé che ha già da risolvere altre grane.

In Argentina, patria del fuoriclasse blaugrana, sono certi che Lionel voglia esercitare la clausola che gli consentirebbe dunque la rescissione unilaterale del contratto al termine di ogni stagione, in questo caso prima che inizi l'annata 2020-21. L'intenzione di Messi è chiara: andare via a parametro zero per strappare poi un mega contratto, forse l'ultimo della carriera, con il suo nuovo club che dovrebbe "solo" corrispondergli lo stipendio. La clausola rescissoria dell'attaccante del Barça si aggira infatti attorno ai 700 milioni di euro e nessuno negli anni si è mai azzardato a fare un'offerta del genere.

L'Inter sogna

Il club nerazzurro ha appena confermato Conte sulla panchina dato che si temeva un addio dopo una sola stagione per via delle lamentele del tecnico che aveva palesato tutto il suo malessere per determinate situazioni. Se Messi si dovesse davvero liberare a costo zero dal Barcellona allora Suning potrebbe anche decidere di sferrare l'attacco decisivo per portare la Pulce a Milano dando seguito alla riproduzione di qualche giorno fa del giocatore argentino sul Duomo da parte della tv del colosso cinese. I tifosi già sognano di vedere Lionel contro Cristiano nel derby d'Italia contro la Juventus.

