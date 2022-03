Perché l'arresto di questa cestista può far salire la tensione

Brittney Griner, centro delle Phoenix Mercury nella Wnba, il campionato femminile americano di basket, sarebbe stata arrestata a Mosca, all'aeroporto Sheremetyevo, per possesso di sostanze stupefacenti.

A renderlo noto è l'agenzia di stampa russa Interfax: la cestista statunitense era arrivata da un volo proveniente da New York perché durante la pausa del campionato Wnba, gioca in Russia, nello Ekaterinburg, da sette stagioni in modo da mantenere alto il livello di allenamento partecipando anche all’Eurolega.

L’episodio si sarebbe verificato in febbraio, ma non è stata specificata la data. Resta da sottolineare che gli account social della Griner, non risultano aggiornati da sabato 5 febbraio e per tutto l'ultimo mese però non si è mai vista sul parquet.

La ricostruzione

Le notizie sono ancora vaghe. Quello che si sa è che una donna, identificata poi come la Griner, è stata fermata perché in possesso di una sigaretta elettronica e del liquido, a base di olio di cannabis, scoperto da uno dei cani antidroga. Nel suo bagaglio sono state trovate cartucce di sigarette elettroniche "dall’odore specifico e un esperto ha stabilito che il liquido era olio di cannabis (olio di hashish), che è una sostanza narcotica" , ha affermato il servizio doganale russo.

Dalla dichiarazione del servizio doganale era emerso che la giocatrice aveva vinto due medaglie d'oro olimpiche con gli Stati Uniti, senza rilasciare il nome dell'atleta. L'agenzia di stampa russa Tass, citando una fonte delle forze dell'ordine, ha poi identificato la persona fermata in Brittney Griner, sette volte centro Wnba All-Star con i Phoenix Mercury e oro olimpico a Rio 2016 e Tokyo 2020 la scorsa estate, e vincitrice anche dei i Mondiali di Turchia 2014 e Spagna 2018.

Inoltre il servizio doganale ha rilasciato un video di un viaggiatore all'aeroporto che sembrava essere proprio la 31enne Griner, che indossava una mascherina e una felpa nera, mentre passava i controlli di sicurezza. Il video mostrava un addetto ai controlli che rimuoveva un pacco dalla borsa del viaggiatore.

Secondo la dichiarazione, è stato aperto un procedimento penale per possesso e trasporto di sostanze stupefacenti. La giocatrice è stata arrestata mentre le indagini sono ancora in corso, secondo quanto riferito dai funzionari. Se processata, rischia dai 5 ai 10 anni di carcere.

L'episodio si inserisce nella delicatissima crisi internazionale per la guerra in Ucraina, che vede coinvolti Stati Uniti e Russia. Sembra quanto mai scontato come l'arresto della cestista americana rischi di aumentare ancora di più la tensione tra Mosca e Washington.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?