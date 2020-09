Ascolta le parole di Francesco Totti: si risveglia dopo nove mesi

Un videomessaggio a volte può essere molto potente e compiere davvero miracoli: è quello che è successo all'ex fuoriclasse della Roma Francesco Totti. Per capire cosa sia realmente successo, però, bisogna riavvolgere il nastro al 15 dicembre del 2019 quando la vita della giovane Ilenia è cambiata totalmente a causa di un brutto incidente stradale. Braccianese, 2 di notte, la macchina sbanda, va fuoristrada e sbatte contro un albero: l'amica di Ilenia muore sul colpo mentre la ragazza, calciatrice della Lazio e grande tifosa della Roma, viene trasportata in situazioni critiche all'ospedale Gemelli.

Settimane critiche

In questi nove lunghi mesi i genitori di Ilenia non hanno mai smesso di sperare, sono stati vicini alla figlia in tutto e per tutto e quando era in coma le hanno fatto ascoltare l'inno della Roma e non solo. Grazie all'aiuto dell’Associazione Argos Forze di Polizia, del dottor Maritato e dell’allenatore Carlo Cancellieri, poi, i genitori sono riusciti ad ottenere un videomessaggio registrato da Francesco Totti.

"Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te" , queste le parole pronunciate dall'ex fuoriclasse giallorosso che a a giorni compirà 44 anni. La voce di Totti, unita alla sua grande voglia di restare aggrappata alla vita, ha dato una forza a Ilenia che è migliorata giorno dopo giorni fino ad un risveglio graduale.

Una storia a lieto fine

Ilenia si è fortunatamente risvegliata dal coma e ora vorrebbe incontrare di persona quello che è stato per anni il suo idolo in campo e che le è stato vicino, con la sua voce, in questi mesi terribili. "Caro Francesco cosa aspettiamo? Ti aspettiamo con ansia, Ilenia ti sta aspettando" , il messaggio dei genitori della giovane ragazza.

"La tua fantastica voce, unita alla passione, all’amore che Ilenia ha sempre avuto per la Roma, hanno favorito il suo risveglio, il ritorno del suo sorriso così contagioso che non puoi fare a meno, ai suoi occhioni pieni di luce e allegria" , il ringraziamento finale dei genitori di Ilenia al Pupone che inconsapevolmente è riuscito a dare conforto e speranza ad una famiglia che ha vissuto mesi di angoscia e paura. Fortunatamente questa storia ha avuto un lieto fine e ora si attende solo di sapere quando avverrà questo emozionante incontro tra Ilenia e il suo "salvatore".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?