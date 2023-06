Assalto a Italiano, AdL attende solo la finale europea

Finito il campionato, le panchine anche quest'estate si preannunciano girevoli con alcuni cambiamenti che potrebbero provocare un vero e proprio effetto domino. Campi principali Napoli, Torino (sponda bianconera) e Roma (a tinte giallorosse), dove regna ancora l'incertezza. Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti settimana scorsa hanno sancito la loro separazione, col tecnico di Certaldo che rimarrà fermo fino al 2024. Per rimpiazzarlo l'idea più calda porta a Italiano, il condottiero che ha regalato due finali alla Fiorentina. Quella di Europa League si giocherà domani sera a Praga: ecco perché ADL per ora - in rispetto al club viola - non affonda. D'altronde l'allenatore di Ribera era già stato vicino alla panchina azzurra due anni fa, prima che il Napoli virasse su Spalletti.

Risalendo la penisola, approdiamo nella Capitale dove José Mourinho è stato chiaro: vuole restare al timone della Roma. Per farlo però vuole garanzie: nella fattispecie rinforzi all'altezza della sue ambizioni (in arrivo Aouar e N'Dicka) e un supporto dirigenziale per portare avanti le sue battaglie (arbitrali e non). I Friedkin riflettono, ma la sensazione è che alla fine lo Special One possa restare.

Situazione in fieri invece in casa Juventus, dove Allegri ha perso consensi negli ultimi mesi. Non c'è grande feeling con il dirigente apicale Calvo, verso il quale nel post partita di Udine non sono mancate delle frecciatine. La sensazione è che il partito di coloro che siano orientati a cambiare guida tecnica stia crescendo dalle parti della Continassa. Allegri però è blindato, in tutti i sensi, da un contratto fino al 2025 da 7 milioni netti più 2 di bonus a stagione. Di dimissioni e risoluzione manco a parlarne. Della serie: o mi esonerate o resto al mio posto. Solo un intervento dall'alto della proprietà può fare chiarezza definitivamente, atteso in settimana il faccia a faccia con il tecnico. In caso di un suo esonero, la Juve andrebbe su Tudor (ha scelto di lasciare il Marsiglia), con Thiago Motta (il Bologna gli ha offerto il rinnovo fino al 2025) come alternativa. Sullo sfondo la suggestione Conte, voglioso di tornare in pista e spettro che aleggia sulla testa di Allegri. Appuntamento oggi invece tra la famiglia Percassi e Gasperini: l'Atalanta vuole blindare il proprio allenatore con il prolungamento fino al 2025.