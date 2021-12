Atalanta, freccia Boga per tornare a volare. Brozovic-Inter, ci siamo

Sotto l'albero di Natale Gian Piero Gasperini ha trovato il regalo che tanto desiderava: Jeremie Boga oggi sosterrà le visite mediche con l'Atalanta e poi si legherà alla Dea fino al 2026. Il francese arriva dal Sassuolo per 22 milioni di euro più 2 di bonus. Un colpo che Il Giornale aveva anticipato lo scorso 28 ottobre: a far posto all'esterno offensivo sarà Miranchuk, richiesto da Verona e Genoa. In partenza anche Lovato direzione Cagliari (prestito secco). Da capire il futuro di Muriel, ufficialmente non sul mercato per la dirigenza bergamasca, tuttavia il suo agente l'ha proposto al Milan che ha preso appunti. Il colombiano è in scadenza nel 2023 e quest'anno sta giocando meno: ecco perché si guarda intorno.

A proposito dei rossoneri: la priorità resta sempre un centrale per rimpiazzare l'infortunato Kjaer (out 6 mesi). La prima scelta risponde al nome di Botman, valutato 30 milioni dal Lille: il Diavolo ci sta provando, ma punta a strappare un prestito oneroso con diritto di riscatto. Lavori in corso, mentre in uscita ci sono Conti (cercato da Empoli e Samp) e Castillejo (piace al Genoa). Gennaio sarà un mese caldo anche sul fronte rinnovi: Maldini è vicino a chiudere quello di Leao fino al 2026 (stipendio da 4 milioni a stagione), mentre sull'altra sponda del Naviglio è in dirittura d'arrivo quello di Brozovic fino al 2025 (ingaggio da 6 milioni annui più premi). Restando in casa Inter, nel mercato invernale ci saranno innesti solo in caso di altrettante partenze. Occhio quindi alle posizioni di Kolarov (piace a Cagliari e Verona) e Vecino: dovessero andar via, i nerazzurri potrebbero puntare su Digne (Everton) in prestito come laterale mancino e Nandez (Cagliari) per la mediana.

Altrimenti la capolista potrebbe restare così com'è, lavorando già in prospettiva estiva, con un occhio ai riguardo ai parametri zero: preso Onana in scadenza con l'Ajax (accordo quadriennale) e vicino Ginter (Gladbach). L'Inter - così come Juve e Roma - segue con grande attenzione per la prossima stagione il gioiellino del Sassuolo Frattesi, in odore di chiamata azzurra da parte di Mancini per i Playoff Mondiali.

Operativa pure la Vecchia Signora che punta ad abbassare il monte ingaggi, piazzando altrove quei giocatori che hanno deluso. A partire da Ramsey (si muove qualcosa in Premier League) e Arthur (sondato da Siviglia, Arsenal e Benfica), le cui uscite - seppur a titolo temporaneo - permetterebbero ai bianconeri di risparmiare 11 milioni lordi. Un tesoretto che la Juve dirotterebbe sugli innesti richiesti da Max Allegri: Zakaria (Gladbach) continua a essere apprezzato dalle parti della Continassa. Davanti, invece, i nomi di Cavani (può andare al Barcellona), Aubameyang e Martial appaiono più suggestioni che piste reali. Infine la Roma ha ottenuto il via libera dell'Arsenal al prestito con diritto di riscatto del terzino destro Maitland-Niles.