Guida ai sogni azzurri

Voglia di Giochi. Domani con la suggestiva cerimonia sulla Senna scatta l'Olimpiade di Parigi e le stelle dello sport italiano sono pronte a brillare nella Città delle Luci. La 33a edizione, nel segno della parità di genere e dell'inclusione, si dipanerà in paesaggi da cartolina: il beach volley alla Tour Eiffel, l'equitazione a Versailles, il nuoto di fondo (acque balneabili permettendo) sulla Senna, il tennis al Roland-Garros. Non solo in città: la vela è a Marsiglia, il surf addirittura a più di 10.000 km di distanza, a Tahiti, un'isola della Polinesia francese. La speranza è che il tricolore possa sventolare anche laggiù. Secondo la proiezione dell'algoritmo Nielsen lo squadrone azzurro mai così numeroso (402) arriverà a 46 medaglie così suddivise: 11 ori, 19 argenti, 16 bronzi. Dunque, ben sei più di Tokyo. Si accettano sorprese.

Si parte subito forte con Ganna, il primatista dell'ora pronto a liberare i cavalli dalla sua bici: sabato proverà a fare sua la cronometro olimpica, dopo 2 titoli mondiali. Mercoledì 7 agosto Top Ganna cercherà di confermare in pista l'oro vinto a Tokyo con i compagni. L'inseguimento di una doppietta d'oro non è così impossibile. Idem per la portabandiera Arianna Errigo, che proverà nella finale individuale (domenica) del fioretto a vincere l'unico titolo olimpico che le manca, per poi replicare l'oro a squadre vinto a Londra 2012: sarebbero due gemme preziose da regalare ai gemelli Stefano e Mirea. La scherma azzurra intende fare la voce grossa dopo lo zero titoli di 3 anni fa. La prima settimana dei Giochi, come da tradizione, è quella riservata ai nuotatori. Rimasta in Giappone senza ori, l'Italia del nuoto diventata una potenza, ci prova: capitanata da Paltrinieri, l'olimpionico di Rio 2016 nei 1500, si tufferà due volte in piscina e nella 10 km di nuoto di fondo del 9 agosto. L'onda azzurra potrà salire con il primatista mondiale Ceccon, favorito nei 100 dorso (lunedì 29). Ma nelle piscine della Defense Arena, cercano acuti anche Benny Pilato nei 100 rana e Simona Quadarella nei 1500: per non far rimpiangere gli anni di Fede Pellegrini, qui solo come membro Cio e mamma. Per avvicinare il bottino di 6 medaglie a Tokyo, però, molto dipenderà dalle staffette maschili, 4×100 stile libero e 4×100 mista.

Dopo i 5 ori di Tokyo, l'atletica azzurra ripone nuove ambizioni: nella rosa ci sono dei campioni consolidati, che difendono il titolo come l'alfiere Tamberi, mattatore nel salto in alto (sabato 10 agosto), e Marcell Jacobs detentore dei 100 (4 agosto) e nella 4x100 (9 agosto). La marcia, con Stano e la Palmisano impegnati nella 20 km (1° di agosto, ricordate questa data?), è una garanzia. Fabbri nel peso, Simonelli negli ostacoli, Furlani e la figlia d'arte Iapichino nel lungo potrebbero cogliere l'attimo. Cent'anni dopo l'unica medaglia ai Giochi, un bronzo proprio a Parigi, il tennis puntava molto su Jannik Sinner, fermato purtroppo da una tonsillite: dopo la Davis avrebbe voluto vincere ancora in azzurro. Peccato. Da Musetti alla Paolini l'obiettivo ora è non far rimpiangere l'assenza del migliore. Ci sarà almeno un azzurro in ogni sport individuale: il judo punta sulle tre guerriere Scutto, Giuffrida e Bellandi. La boxe su Irma Testa e il massimo Abbes. La ginnastica ritmica su Raffaeli e le Farfalle, che nel 2021 centrarono il podio n°40. Ma gli italiani sono anche popolo di eroi, di canottieri e di arcieri, di canoisti e tiratori, di velisti e pesisti.

Insomma, c'è posto per tutti: persino nella debuttante break dance, grazie alla b-girl Antilai. Infine il Settebello aspetta un trionfo dal 1992, la pallavolo da sempre. E stavolta anche con le donne guidate dal guru Velasco. Se son sogni, fioriranno.