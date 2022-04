Insulti, spinte, sputi: cosa è successo negli spogliatoi dopo Atletico Madrid-Manchester City

È finita nel peggiore dei modi Atletico Madrid-Manchester City, match di ritorno dei quarti di finale di Champions. Il risultato di 0-0 consente ai Citizens di raggiungere in semifinale il Real Madrid dopo una sfida infuocata dentro e fuori dal campo.

Eppure fino al 90' la partita era stata combattuta, a tratti ruvida, ma non cattivissima, tenendo conto della posta in palio e delle polemiche che l'avevano preceduta. Ad appiccare l'incendio è stato Felipe, il difensore degli spagnoli, che già all'inizio del primo tempo, era stato graziato dall'arbitro dopo un brutto fallo su Phil Foden, rimasto ferito alla testa e costretto a giocare il resto della gara con un bendaggio.

La tensione in campo

Nei minuti finali i due si sono ritrovati poi in in un corpo a corpo all'altezza della linea laterale. Il giocatore inglese in un primo tempo ha cercato di resistere all'attacco, ma poi ha subito un calcione ed è rotolato a terra. A quel punto l'ex Fiorentina Stefan Savic si è lanciato su di lui, nel tentativo di farlo rialzare, forse convinto che non ci fosse stato fallo e che quella fosse una scenata per perdere tempo.

I giocatori delle due squadre, ma anche panchinari e membri degli staff tecnici, si sono precipitati in quella zona del campo e a quel punto la rissa ha rischiato di sfuggire di mano. Lo stesso Savic nel frattempo, si è ritrovato faccia a faccia con Jack Grealish, con il quale c'erano state delle ruggini già all'andata. Il difensore che se l'è cavata solo con il giallo ha nuovamente tirato i capelli al giocatore inglese che lo ha spintonato via. A pochi metri invece Pep Guardiola ha avuto un confronto molto deciso con Rodrigo De Paul. Il gioco dopo diversi minuti è ripreso, con l'Atletico che si è ritrovato in 10 per il rosso a Felipe punito con la seconda ammonizione.

La rissa negli spogliatoi

La tensione è proseguita anche nel tunnel che porta agli spogliatoi dove ci sarebbe stato un duro faccia a faccia tra Savic e Grealish e insulti tra i membri dei rispettivi staff. Mentre Vrsaljko ha provato a scagliarsi contro Walker, prima di essere trattenuto con la forza. Sono volate parole grosse, qualche spintone e anche uno sputo. Poi l’intervento di diversi agenti di polizia per riportare la calma. L'Uefa è pronta a intervenire e non è da escludere, in base al referto arbitrale, un duro intervento da parte del massimo organismo continentale.

A fine partita Guardiola ha preferito sorvolare sull'accaduto: "Sulle tensioni nel finale non ho nulla da dire. Loro duri? Non credo ci sia molto da dire al riguardo di Foden". Stessa linea anche per Diego Simeone: "Non ho visto niente, sono rimasto in campo a fare i complimenti al City". Alla fine, però, una frecciata verso Guardiola arriva. "Chi ha un grande lessico, riesce a lodarti con disprezzo. Noi forse avremo meno lessico, ma non siamo sciocchi". Di sicuro la rivalità tra i due non finisce qui.

