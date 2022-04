"Attaccanti, ripetiamo, se ci tenete tutto": l'incomprensibile discorso di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi è riuscito ad entrare nella testa dei suoi giocatori con i suoi metodi di gioco e in campo i risultati gli stanno dando ragione. A livello dialettico, però, qualcosa è andato storto nel tunnel del Meazza prima di Inter-Verona, gara vinta per 2-0 dai nerazzurri. Striscia la notizia si è divertita a pizzicare l'allenatore della Beneamata per il suo discorso "motivazionale" a dire il vero incomprensibile pronunciato qualche istante prima del fischio d'inizio del secondo tempo del match contro gli scaligeri.

Il "discorso" di Simone

"Ragazzi eh, con la testa eh... Giochiamo quanto possiamo ragazzi. Il nostro obiettivo è quando ci vengono a pressare è liberarne uno in conduzione quando è il momento, Stefan, Dimas, Milan, bisogna entrare. Attaccanti, ripetiamo, se ci tenete tutto... L'arbitro non fermiamoci a protestare perché lascia andare. Ammonizioni del c... non le permetto a nessuno. Ammonizioni perché fermiamo il contropiede...", il discorso motivazionale ai suoi dell'ex allenatore della Lazio.

Inzaghi ha sempre cercato di spronare i suoi giocatori con l'Inter che ha vissuto una stagione sull'ottovolante. Settembre e ottobre a rilento, novembre, dicembre e gennaio alla grande, febbraio e marzo con il freno a mano tirato. La pesante vittoria contro la Juventus ha sicuramente dato slancio all'Inter e il successo contro il Verona di Igor Tudor ha confermato che la squadra di Simone Inzaghi è tornata.

Tour de force

Venerdì sera contro lo Spezia, a domicilio, per l'Inter di Inzaghi inizierà un tour de force che si concluderà il 22 maggio. Dopo la gara contro i liguri, il derby di Coppa Italia (semifinale di ritorno) contro il Milan di Stefano Pioli, martedì 19 aprile. La sfida contro la Roma, il 24 aprile, il recupero di campionato il 27 aprile a Bologna e la trasferta di Udine il 1 maggio. In base all'andamento della semifinale della Coppa nazionale la sfida all'Empoli di Aurelio Andreazzoli tra il 7 e l'8 maggio, l'eventuale finale di Coppa Italia all'Olimpico l'11 maggio. Chiusura con la trasferta di Cagliari, il 15 maggio e l'ultima di campionato contro la Sampdoria al Meazza.