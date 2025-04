Attaccato dalla tv del Real. E l'arbitro scoppia a piangere

Ascolta ora 00:00 00:00

«Mio figlio a scuola si sente dire che suo padre è un ladro: così è davvero dura». Ricardo de Burgos Bengoetxea stasera alle 22 sul neutro di Siviglia arbitrerà la finale di Coppa del Re tra Real Madrid e Barcellona. Ieri nella conferenza stampa è scoppiato in lacrime parlando di «situazione ormai insostenibile e di un sistema totalmente screditato».

Frasi pesanti, che rimandano a un recente episodio capitato a due fischietti di casa nostra, Guida e Maresca, che hanno deciso di non arbitrare più a Napoli per stare più tranquilli ed evitare contestazioni anche dure, con insulti e minacce anche in quel caso nei confronti dei rispettivi figli.

De Burgos Bengoetxea non l'ha mai nominato, ma ce l'aveva con il Real Madrid, che subito dopo la notizia della sua designazione per questa finale sul proprio canale tv ha diffuso un video con tutte le decisioni sfavorevoli prese nei suoi confronti dal direttore di gara basco. «Conosco arbitri che sono scesi di categoria per non essere più nel mirino delle critiche», ha aggiunto De Burgos Bengoetxea, affiancato in conferenza stampa dal responsabile della sala Var di stasera, Pablo Gonzalez Fuertes. Lui pure non è stato tenero: «Bisognerà adottare delle misure stringenti: è sempre più difficile sopportare gli insulti che ci piovono addosso».

Parole che al Real Madrid non sono piaciute, tanto che stando al quotidiano Marca, sempre molto vicino ai blancos, avrebbe chiesto di sostituire Gonzalez Fuertes con un altro arbitro in sala-Var, ritenendolo «non in grado di offrire imparzialità». Una volta ricevuta la risposta negativa il Real ha disertato i consueti atti istituzionali in vista della partita: la conferenza stampa di Ancelotti, la rifinitura allo stadio La Cartuja e la cena ufficiale.

Dal canto suo il Barcellona, che punta al Triplete stagionale, ha commentato tramite l'allenatore Flick: «Per noi sarà comunque una grande serata, dobbiamo pensare a divertirci. Gli arbitri vanno protetti e rispettati». Insomma, una partita che si prospetta di fuoco.