Il baby Milan vince la sfida del cuore

Ci sono amichevoli di cui non importa nulla a nessuno, altre che invece, per un motivo o per un altro, hanno un fascino tutto loro. Milan-Monza è del secondo tipo: una partita che sfonda i confini del mero allenamento tra due squadre unite da un legame unico, un fil blanc-rouge-noir che attraversa uno scenario romantico ed emozionante, in cui si mischiano passato, presente e futuro.

Da una parte il Monza, l'attuale società di Silvio Berlusconi, dall'altra il suo amato Milan, che il Cavaliere, in trent'anni di presidenza, ha portato sull'Olimpo del calcio. Un'amichevole, quindi, che è stata un po' più di una semplice amichevole: era la partita del cuore di Berlusconi, che però non ha potuto gustarsela di persona, perché ricoverato al San Raffaele in seguito alla positività al Covid-19. Il passato contro il presente e il futuro non solo della famiglia Berlusconi (Paolo è il presidente dei biancorossi), ma anche dell'amico Adriano Galliani, storico AD del Milan e ora dei brianzoli, neanche lui però a San Siro, essendo in isolamento fiduciario, nonostante il tampone negativo.

Il connubio Berlusconi-Galliani è sinonimo di vittoria e i due sognano di portare il Monza più in alto possibile, come del resto hanno fatto in rossonero. E difatti, dopo l'eccezionale promozione dalla Lega Pro alla B, si mira a raggiungere la Serie A già alla fine della prossima annata. La sensazione è che possa davvero andare così, visto che quando il Cav si mette in testa una cosa, difficilmente fallisce. Lo conferma anche il grande lavoro di Galliani che sta fornendo a Brocchi, altro ex milanista, una rosa per raggiungere il grande obiettivo: ad oggi sono già 8 i nuovi arrivati in Brianza.

Intanto, per quanto possa contare, la sfida di ieri sera ha detto che il Monza ha tutte le carte in regola per fare le cose per bene. Seppur sconfitti 4 a 1 (in gol Calabria, Maldini, Kalulu, Colombo e Finotto), i biancorossi non hanno sfigurato, anche se di fronte avevano un Milan rimaneggiato dalle assenze dei nazionali. Al netto di Ibra e pochi altri, Pioli si è visto costretto a puntare sui giovani, che però non hanno tradito, compreso Daniel Maldini autore di uno splendido gol sotto gli occhi di papà Paolo. Il tecnico emiliano ha avuto buone risposte, ma è chiaro che, in vista del preliminare contro lo Shamrock Rovers, c'è ancora lavoro da fare. Inoltre, come il Monza, anche il Milan è una delle più attive sul mercato, visto che, oltre alla conferma di Ibra, ha messo a segno il colpo Diaz e ha in canna Tonali e Bakayoko. La nuova stagione è sempre più vicina: ora tocca Pioli dare continuità ai risultati post-lockdown.