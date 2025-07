Dopo Parigi gli tifa contro pure Londra

Sinner vince a Wimbledon ed è ufficialmente un mega fragolone con crema, almeno così lo vede la AI di X (sopra).

***

A un certo punto su Sky è andato in onda uno spot della Rolex che celebrava la vittoria di Sinner sul prato di Londra, ma è successo un quarto d'ora prima della sua effettiva vittoria e la cosa ha scatenato molte scaramanzie...

***

Dialogo fra telecronisti Sky dopo un incredibile punto di Sinner al quarto set sul 4-3, che ha riassunto lo stato d'animo di tutti. Elena Pero: "È riuscito a rimanere in piedi pattinando sull'erba". Bertolucci: "Questo è un attentato alle mie coronarie".

***

Alcaraz al secondo rete e riga dell'italiano ha detto qualcosa in spagnolo con l'aria di chi vuole ironizzare per dire qualcosa e non ha tanto bisogno di farsi capire. Fosse stata una battuta sull'infortunio di Dimitrov, l'avremmo capito.

***

Quando c'è un momento di break inquadrano donna Siglinde, mamma di Sinner. Alla vittoria si scioglie e dopo mille meme cult, l'abbraccio del campione e la carezza di mammà.

***

In piena partita Sinner si è girato verso gli spalti e ha detto "c'ho una sfiga!" con indice e pollice a toccarsi: un mix di italianità rivista a cascata sui social.

***

Wimbledon ha tifato Alcaraz come Parigi. Diceva Antonio Conte "sono antipatico perché vinco".

***

Con la coppa in mano Jannik ha smashato ancora su Alcaraz: "tu ne hai già vinti due..."

