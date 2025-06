Maglia dell’Inter e busta Esselunga

Ascolta ora 00:00 00:00

Primo Scudetto per Pioli e Spalletti, prima Champions per il City e il PSG. Se avete un desiderio sperate di incontrare Inzaghi, sopra per l'AI di X in versione Genio della lampada.

***

Il 18 aprile Chiara Ferragni ha postato una foto con la maglia dell'Inter, che all'epoca era a +3 sul Napoli, aveva eliminato il Bayern e doveva giocare il ritorno di Coppa Italia col Milan. Marketing.

***

Chissà che ha pensato Inzaghi, nero nel post, quando la prima domanda di un giornalista di Sport China è iniziata così: «Con la maglia gialla ho pensato che l'Inter sia come un sacchetto dell'Esselunga».

***

Linus giovedì l'aveva detto a Nicola Savino, che commentava la Finale su Tv8: «Qual è la tua media di partite?». «Tutte vinte». «Quindi prima o poi, per la legge dei grande numeri...».

***

Steven Gerrard al 45' di PSG-Inter a Goal: «La prima cosa che deve fare Inzaghi è mostrare a Dimarco dove si trovano le docce». Il Demone non l'ha ascoltato.

***

«Bentornati campioni d'Europa». Striscione della curva del Milan appeso in autostrada fuori Milano. Sportivi, dai.

***

L'ex Gasperini è al Roland Garros e si godrà, non c'è dubbio, anche il clima di festa per la vittoria del PSG.

***

Gli interisti ci sono rimasti male, ma pure gli ex PSG Mbappé, Skriniar e Kolo Muani non devono aver fatto salti di gioia.

***

«Liberté. Egalité. Cinq a zer». Meme visto ovunque.

***

Inzaghi ora è tentato dall'Arabia, ma se ci va e Pioli torna in Italia svanisce l'idea di vincere i derby.

