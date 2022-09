Bagnaia per la grande impresa

La MotoGP torna a parlare italiano questo fine settimana con il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Pista amatissima dai piloti italiani e circuito di casa per i piloti della VR46. La punta di diamante di Ducati aveva vinto qui un anno fa e vuole ripetersi. Per Bagnaia la vittoria è diventata infatti una necessità se vuole tenere aperta la lotta al titolo. Terzo a 44 punti da Quartararo, Pecco è chiamato a fare un miracolo perché il francese della Yamaha ha dimostrato ancora una volta in Austria che si può vincere anche arrivando secondi. I 5 successi di Bagnaia contro i 3 del leader sono offuscati dai 4 zero. Ma sognare è un diritto e a Borgo Panigale ci credono. A questo punto sarà fondamentale il gioco di squadra visto che il francesino si trova solo ed accerchiato da ben 8 Rosse. Forte del nuovo contratto da ufficiale, Bastianini è chiamato ad aiutare il futuro compagno di squadra, così come i piloti della Mooney VR46 Racing Team Marini e Bezzecchi, che per il GP di casa sfoggeranno una livrea speciale disegnata dall'artista canadese Mad Dog Jones.

Sognano il titolo anche a Noale, perché mai l'Aprilia era stata così vicina alla testa del mondo in MotoGP. La solidità di Albesiano e l'organizzazione di Massimo Rivola, unita al talento di Espargaro hanno prodotto un pacchetto competitivo. Misano sarà un'occasione speciale per celebrare anche la lunga e gloriosa carriera di Andrea Dovizioso. «Sarà il mio ultimo GP ed è qualcosa di insolito, ma sono contento di finire a Misano con gli amici e tifosi», le sue parole di vigilia.