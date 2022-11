Bagnaia a un passo dalla storia: quando e dove vedere l'ultimo Gp della stagione

L'ora X per Francesco Bagnaia sta per scattare con l'inizio del weekend di gare a Valencia. Dopo 15 anni la Ducati ha l'occasione di tornare a trionfare grazie a Pecco, che si presenta all'ultima prova del Mondiale con ben 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo.

All'italiano mancano due punti per diventare campione del mondo. Più precisamente gli basterà arrivare al traguardo 14°, a prescindere dalla posizione del rivale francese. Se il francese vincesse la gara, Bagnaia perderebbe il campionato solo piazzandosi 15°. Insomma, le chances di rimonta del pilota della Yamaha sono piuttosto risicate, anche alla luce dei suoi precedenti a Valencia, dove non ha mai vinto. Il miglior risultato al Ricardo Tormo di Quartararo è il secondo posto ottenuto nel 2019 alle spalle di Marc Marquez. Il ducatista invece lo scorso anno ha trionfato in terra spagnola, siglando anche il nuovo giro più veloce in gara.

La stagione

Quando manca soltanto una gara dal termine, Bagnaia ha un'occasione unica per conquistare il Mondiale, giusto 13 anni dopo Valentino Rossi. Un epilogo impensabile ad inizio stagione quando ogni pronostico sembrava andava al campione in carica Quartararo. L'inerzia è cambiata da fine giugno quando Pecco ha inanellato una serie di vittorie fondamentali per riscrivere la graduatoria, conquistando ben quattro Gran Premi di fila prima di arrivare secondo in Catalogna.

Eppure non aveva cominciato la stagione nel migliore dei modi. In Qatar era stato costretto a ritirarsi e in Indonesia è arrivato addirittura 15°. Dopo due quinti posti di fila in Argentina e nel circuito delle Americhe, Bagnaia ha dovuto digerire anche l’ottava piazza in Portogallo prima di vincere finalmente una tappa, in occasione del Gran Premio di Spagna disputato a maggio. Ritiratosi in Francia, arrivato primo al Mugello partendo come quinto nella griglia di partenza, per poi ritirarsi altre due volte a causa di altrettante cadute prima di iniziare a fare sul serio. L'ultimo trionfo in Malesia ha praticamente messo la vittoria in ghiaccio. Adesso manca l'ultimo sforzo per coronare il sogno.

La carriera

Il pilota italiano inizia fin da bambino a correre nelle categorie Minimoto e MiniGP. Diventa campione europeo nel 2009, mentre l'anno successivo corre nel campionato mediterraneo 125 PreGP classificandosi al secondo posto. Come molti altri piloti MotoGP, partecipa al CEV (Campeonato de España de Velocidad) nel 2011 e 2012 ottenendo il terzo posto nella classifica finale, prima in 125 e poi in Moto3.

Il 2013 rappresenta l'anno della svolta: Pecco debutta ufficialmente al Mondiale in Moto3. Nel primo anno non ottiene successi e decide di abbracciare subito il progetto del neonato Sky Racing Team VR46, il team che porta la firma di Valentino Rossi. I primi successi arrivano, invece, nel 2016 quando il pilota torinese conquista il GP di Assen e quello della Malesia. Nella classifica finale arriva solo quarto, con 145 punti all'attivo. Bagnaia torna a correre nel Team VR46 alla guida di una moto Kalex. Nella nuova categoria conquista tre podi nella stagione, ma finisce il campionato al quinto posto con poche chance di vittoria.

Bagnaia si lega ancora allo stesso team dove il compagno è Luca Marini. Inizia il campionato nel migliore dei modi e diventa uno dei più veloci in pista gara dopo gara: vince in Qatar, si ripete in Texas, terzo in Spagna, poi i successi in Francia, Olanda, Austria, San Marino. Il Gran Premio della Malesia è quello decisivo: Bagnaia arriva terzo, ma conquista, con i suoi 306 punti, il primo motomondiale. Trova l'accordo con Pramac Racing in MotoGP per la stagione 2019/20. Il debutto assoluto del pilota di Torino avviene su una Ducati del team Pramac Racing: nel primo anno porta a casa 54 punti nel mondiale in una stagione condizionata da diversi ritiri.

Firma con il Team Ducati ufficiale per il mondiale del 2021. Bagnaia parte forte e si mette subito in mostra sfidando un Fabio Quartararo deciso a prendersi la gloria del primo campionato. Arriva il primo successo in MotoGP sul circuito di Aragon dopo la pole position. Si ripete a San Marino, nel Gp dell'Algarve e nel Gran Premio di Valencia, l'ultima gara della stagione. Il Mondiale va a Quartararo, ma Pecco arriva secondo distante 26 punti. Nella stagione successiva si rinnova il duello, stavolta però a trionfare potrebbe essere Bagnaia.

Perché il soprannome "Pecco"?

Classe 1997, di Torino, Bagnaia si è poi trasferito a Pesaro. Si destreggia con piacere ai fornelli, gli piace collezionare collane di libri e ha un debole per la moda. È un tifoso della Juventus ma è anche un sostenitore del pilota di Formula 1, Lewis Hamilton. Fuori dal paddock è legato sentimentalemente a Domizia Castagnini, i due stanno insieme dal 2015. Ma da dove arriva il suo soprannome? Lo svela lui stesso in un'intervista a Dazn Spagna: "Deriva da mia sorella, che mi chiamava così da piccolo. Non riusciva a dire Francesco, mi chiamava "Pecco" e da quella volta è rimasto così" . Un soprannome diventato un marchio di fabbrica e ormai è talmente assimilato che gli ha fatto quasi dimenticare il suo vero nome: "Quando mi chiamano "Francesco" a volte non mi giro. Tutta la famiglia ha un soprannome diverso e, senza farlo apposta, ogni tanto non mi accorgo che si stanno rivolgendo a me quando mi chiamano col mio vero nome".

Come vedere il Gran Premio in tv

Il Gran Premio di Valencia sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8.

Il programma completo

Venerdì 4 novembre

9:55 – Prove libere 1

14:10 – Prove libere 2

Sabato 5 novembre

9:55 – Prove libere 3

13:30 – Prove libere 4

14:10 - Qualifiche

Domenica 6 novembre

9:40 – Warm Up

14:00 – Gara

