Bagnaia, che pasticcio. Meno 3 posti in griglia

Se il buongiorno si vede dal mattino, il circuito dedicato a Marco Simoncelli si appresta a vivere un fine settimana all'insegna dell'italianità. Il primo giorno di prove libere del GP di San Marino e della Riviera di Rimini ha visto un dominio Ducati con le Rosse che hanno monopolizzato le prime quattro posizioni. Il più veloce sul circuito di casa è stato il riminese Enea Bastianini che ha preceduto Pecco Bagnaia, autore anche di una scivolata al mattino, seguito da Miller, 3°, quarto Zarco. Il leader del mondiale, Fabio Quartararo (Yamaha) è quinto davanti alle due Aprilia di Vinales e Espargaro, che hanno mostrato però un gran passo e promettono bene per la gara. Chiudono la top 10 gli italiani Bezzecchi e Morbidelli, che sulla pista di casa sogna il riscatto. Come quello di Marc Marquez che ha annunciato il rientro per i primi test, martedì proprio qui.

La festa Ducati è stata però rovinata dalla penalità inflitta dalla Direzione Gara a Bagnaia, colpevole di aver rallentato all'improvviso sul rettilineo finale negli ultimi secondi delle Fp1, mettendo in difficoltà i suoi avversari. La punizione, intesa come un richiamo, comporterà la retrocessione di tre posizioni in griglia. «Mi sono accorto subito dell'errore e ho chiesto scusa al direttore di gara - ha confessato Pecco -. Mi dispiace perché abbiamo lavorato bene e continueremo a farlo. Dobbiamo restare fiduciosi. Le qualifiche adesso diventano fondamentali. Il nostro obiettivo è partire massimo dalla seconda fila, contando le 3 caselle di penalità». Il piemontese punta quindi alla pole, anche perché è fortissimo nel time attack e ancora di più nel passo gara, soprattutto nella gestione della prima parte di gara. «Pecco è cresciuto tantissimo quest'anno nella gestione della gara. Dovrò imparare da lui - confessa Enea Bastianini, promosso nel team ufficiale dal 2023 -. TV: MotoGp 14.30 qualifiche; domani ore 14 gara (diretta su Sky Sport e Tv8)