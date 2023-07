Al ballo delle punte l'accelerata del Milan Okafor-Chukwueze

Il Milan piazza un uno-due micidiale sul mercato per alzare l'asticella delle proprie ambizioni: fatta per l'acquisto dell'attaccante Noah Okafor dal Salisburgo per 15 milioni. Il gioiellino svizzero è sbarcato ieri sera a Milano e oggi sosterrà le visite mediche prima di siglare un quadriennale da 2 milioni a stagione. E non finisce qui: i rossoneri sono in chiusura anche per l'esterno offensivo Samuel Chukwueze dal Villarreal per 28 milioni (bonus inclusi). Per il nigeriano (occuperà l'ultimo slot libero per gli extracomunitari) pronto un quadriennale da 3 milioni annui: ultimi dettagli da scrivere nel weekend per completare l'operazione è permettere così alla freccia classe 1999 di sbarcare in Italia già lunedì per sostenere le visite mediche. Countdown ufficialmente scattato; mentre per la mediana il Diavolo resta in pressing per Yunus Musah del Valencia. L'ultima offerta rossonera ammonta a 18 milioni: le distanze vanno via via assottigliandosi e filtra un moderato ottimismo per l'americano (ha passaporto italiano). In uscita Ballo Tourè (lo vogliono Fulham e Bologna), De Keteleare (ha declinato il PSV), Rebic (vorrebbe tornare in Germania) e Origi (ha detto no a club turchi). I nuovi acquisti hanno galvanizzato l'ambiente e anche lo stesso Stefano Pioli: «Ho un obiettivo, e l'ho detto a tutti: essere felice e allenare giocatori felici. Felici di giocare insieme e di giocare un determinato tipo di calcio. E di vestire una maglia così prestigiosa».

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter non riesce a sbloccare col Bayern l'arrivo di Sommer. I tedeschi devono trovare un sostituto prima di liberarlo e così i nerazzurri andranno in tournée in Asia con il terzo portiere Di Gennaro più gli esuberi Radu e Stankovic. In stand-by pure l'acquisto di Trubin, visto che lo Shakhtar chiede 18 milioni per cedere e i dirigenti interisti sono fermi a quota 10 più 2 di bonus e il 10% sulla rivendita. Ausilio per l'attacco tiene sempre Balogun (Arsenal) in cima alla preferenze e tratta con l'Udinese Samardzic (Fabbian possibile contropartita).

Attaccanti al centro delle trattative delle ultime ore: la Juventus tiene sempre d'occhio Lukaku (Chelsea) e David (Lille) per il dopo Vlahovic, che resta in uscita dinanzi a una ricca offerta anche se al momento sono arrivati soltanto sondaggi (PSG, Tottenham e Real Madrid) e non proposte ufficiali per il serbo. La Lazio invece è alle prese con le tentazioni arabe per Ciro Immobile, che ha ricevuto una proposta triennale da 25 milioni a stagione da parte di un club arabo. Chi rimarrà al suo posto è Mimmo Berardi, considerato incedibile dal Sassuolo. La Roma intanto prova ad accelerare per Morata (Atletico Madrid), prima scelta assoluta di Mourinho che si sta spendendo in prima persona per convincerlo a sbarcare nella Capitale, anticipando la possibile concorrenza di Juve e Inter. Hojlund (Atalanta) invece si avvicina al Manchester United per circa 60 milioni (pronto un quinquennale da 5 milioni a stagione). Infine il Genoa prende Retegui dal Tigre per 15 milioni ed è vicino a D'Ambrosio (ex Inter).