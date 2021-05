Balo tiene attaccato il Monza alla serie A

E poi scopri che la Superlega ce l'hai già in casa. Non per i valori economici, quanto per lo spettacolo. Del resto, finché l'uomo copertina è Balotelli, il gioco è fatto. Segna, ancora una volta, e ancora una volta i suoi gol sono decisivi. A Cosenza il Monza doveva vincere per tenere vivo il sogno di passaggio diretto in A. Mario entra e ci mette 7 minuti a spianare la strada a Brocchi, che poi esulterà anche per la prima rete in B di capitan D'Errico e per il primo gol in biancorosso di Diaw. Ma le luci sono tutte per Balo: il musone che fu è da tempo un ricordo, oggi quando segna sorride e si diverte. Era già successo all'esordio con la Salernitana: 4 minuti e gol. Era accaduto a Verona, rete da tre punti al Chievo. È successo di nuovo con la Salernitana una settimana fa: entra, segna, prende un giallo durante l'esultanza e allora decide di farne un altro. Così a Cosenza: il Monza doveva vincere, entra lui e la sblocca.

«Calma, non abbiamo ancora fatto niente», diceva dopo Salerno. Aveva ragione. Perché i campani vincono 2-0 su un Empoli che ha già staccato la spina e rimandano agli ultimi 90 minuti, lunedì pomeriggio, l'ultimo turno con il gioco della sedia vuota: restano proprio Salernitana e Monza per l'ultimo posto che vale la A diretta, senza passare dai playoff. Dove invece ci finisce il Lecce, 2-2 con la Reggina, e dove spera di andarci il Brescia, 4-3 al Pisa e ora a pari punti con Chievo e Spal per l'ultimo posto da post season. Giusto le Rondinelle lunedì volano nella Monza degli ex Brocchi e Balotelli, che all'andata restò fuori dal parcheggio del Rigamonti e polemizzò con Cellino. Ovvio che il match point sia nelle mani della Salernitana con cui Galliani non le mandò a dire per il mancato rinvio della sfida con la Reggiana e il 3-0 a tavolino - attesa da un Pescara (3-0 a Cremona) già retrocesso, come la Reggiana, caduta 1-2 con la Spal. Poi per Lotito, in caso di A, si aprirà la partita di vendita: l'articolo 16 delle Noif della Figc gli impongono la cessione entro 30 giorni.

La classifica: Empoli 70; Salernitana 66; Monza 64; Lecce 62; Venezia 58; Cittadella 56; Chievo, Brescia e Spal 53; Reggina 50; Cremonese 48; Frosinone 47; Pisa e Vicenza 45; Ascoli 44; Pordenone 42; Cosenza 35; Reggiana 34; Pescara 32; Entella 23. Empoli promosso in A, Reggiana, Pescara ed Entella retrocesse in C.