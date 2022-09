"Ubriaco", "Non si allena". Balotelli barcolla fuori da un locale

Continua, purtroppo, la parabola discendente da calciatore di Mario Balotelli. L'ex Inter e Milan sul gong del calciomercato è finito in Svizzera, al Sion, ma per ora né si allena né è sceso in campo. L'ex Liverpool e Manchester City, secondo quanto riporta Actu Foot, negli ultimi giorni non si è più visto al centro di allenamento della squadra quarta in classifica nel campionato elvetico e questo nonostante abbia firmato un contratto biennale qualche settimana fa.

Il motivo, però, non sembrerebbe essere calcistico ma extracampo. Il video che lo ritrae probabilmente ubriaco fuori da un locale di Losanna stanno facendo il giro del web. Nel video in questione si vede Supermario sorretto da due persone e non troppo lucido:

Balotelli scomparso dopo questo video dello scorso weekend, non ce la faccio pic.twitter.com/8VkYhYk80s — Better Call Mattia Grassani (@pasquale_caos) September 16, 2022

Questo comportamento non propriamente professionale, tra l'altro appena arrivato nel suo nuovo club, avrebbe infastidito la società e l'allenatore, con Balotelli che molto probabilmente per questa stagione non si starebbe allenando con il resto della squadra. Nemmeno un minuto per Supermario che viene comunque dalla seconda stagione migliore della sua carriera con l'Adana Demirspor con cui ha siglato 19 reti in 33 partite nell'ultima annata (il suo miglior anno a livello realizzativo è il 2017-2018 con 26 reti al Nizza).

Un talento sprecato

Balotelli fa il suo esordio in Serie A ancora minorenne, con la maglia dell'Inter, e viste le sue grandi qualità ci si sarebbe aspettati molto di più ma ormai a 32 anni è in una fase discendente della sua carriera. Ventotto reti in 86 presenze con la maglia nerazzurra, un grande contributo alla vittoria del Triplete e un litigio con i tifosi che mise fine alla sua carriera in nerazzuro a nemmeno 20 anni.

Dopo l'Inter due anni e mezzo al Manchester City con 30 reti in 80 presenze e a gennaio 2014 il ritorno al Milan: in un anno e mezzo Supermario si rilancia giocando 54 partite e segnando 30 gol. Nel 2014-15 passa al Liverpool ma fa un flop e torna al Milan l'anno successivo facendo ancora male. I rossoneri lo scaricano al Nizza e Balotelli in due anni e mezzo segna 43 reti in 76 match. La breve esperienza per qualche mese a Marsiglia, quelle fallimentari con Brescia in Serie A e Monza in Serie B sono il periodo più duro per il 32enne bresciano fino al suo approdo all'Adana allenato da Montella.

In estate il passaggio al Sion per un altro rilancio, l'ennesimo nella sua travagliata carriera, ma ancora senza vedere il campo e con questo video che di certo non aiuta a cementare il suo rapporto con società e tifosi del club elvetico che potrebbero avere già bocciato ed etichettato un giocatore dall'infinito talento che non è però mai riuscito a dare continuità alle sue prestazioni dentro e fuori dal campo.