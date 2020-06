Balotelli si presenta all'allenamento: il Brescia non lo fa entrare

La storia d'amore tra Mario Balotelli e il Brescia è ormai arrivato al capolinea da qualche settimana ma quello che sta succedendo negli ultimi giorni potrebbe avere degli straschichi legali. Il presidente Massimo Cellino ha sganciato la bomba con alcune dichiarazioni che non sono affatto piaciute all'ex attaccante di Inter e Milan che ha risposto a modo suo sui social. Il presidente delle Rondinelle è poi passato dalle parole ai fatti visto che ha dato mandato ai suoi legali di far partire il ricorso nei confronti di Supermario per la risoluzione unilaterale del contratto per giusta causa.

Balotelli cacciato

Qualche giorno fa l'ex attaccante di Manchester City e Liverpool aveva presentato un regolare certificato medico firmato dal suo medico di base secondo cui era impossibilitato ad allenarsi per via di una gastroenterite. Questo certificato, tra l'altro, sarebbe scaduto proprio oggi giorno in cui Balotelli si è al centro sportivo di Torbole Casaglia. Il 29enne nato a Palermo è giunto al centro sportivo 20 minuti prima delle 9 ma è rimasto fuori dalla porta.

Dopo un breve conciliabolo all'ingresso Balotelli è tornato indietro sconsolato in direzione della sua automobile e ai pochi gioranlisti presenti si sarebbe lasciato scappare una frase sibillina per rendere ancora più pepata questa aspra diatriba tra lui e il club lombardo: "Adesso dite che non voglio allenarmi...".

La posizione del Brescia

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Brescia avrebbe ricevuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 21:30, un certificato medico da parte di Balotelli dove indicava di essere definitivamente guarito. Per un discorso amministrativo, però, la mail è arrivata in un orario fuori dal normale orario di lavoro rendendo dunque impossibile la comunicazione all'Inps. Per la mancanza di tempi tecnici, dunque, non è stato possibile l'accesso ai campi di allenamento perché se si fosse fatto male durante la seduta non sarebbe stato coperto in quanto risultava ancora ammalato.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire cosa ne sarà del futuro di Balotelli che ha gettato all'ortiche una buona chance per rimettersi in carreggiata dopo anni difficili in cui avrebbe potuto fare molto di più, visto l'innato talento. Il Brescia attende le prossime mosse del suo attaccante che presto potrebbe non far più parte della rosa a meno che le parti non si vengano incontro per chiudere quantomeno la stagione: questa eventualità, però, sembra ad oggi di difficile realizzazione.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?