A Bangkok va in scena l'altra faccia dei Saloni

Bangkok Basta spostare lo sguardo da Ginevra verso l'Oriente per capire che i Saloni dell'auto sono tutt'altro che morti. Benvenuti al GrandPrix Motorshow di Bangkok dove, nonostante la presenza massiccia in tutti i parcheggi di colonnine per la ricarica elettrica, la passione per i motori termici è più viva che mai. Nato 45 anni fa da un'idea di Mr Fox, alias Prachin Emlumnow, ancora oggi a 81 anni al comando della manifestazione più longeva e apprezzata della regione, ieri il salone si è chiuso con visite record, oltre un milione di visitatori e un incremento di circa il 20% rispetto all'anno precedente. La formula del successo contempla diversi ingredienti. Primo tra tutti, un parterre di espositori capaci di rappresentare la produzione di tutti i continenti: Audi, Bentley, BMW, Maserati, Mercedes, Peugeot e Porsche per citare alcune presenze dal Vecchio Continente; Ford e Jeep per il Nuovo Mondo; Kia, Honda, Hyundai e Toyota per l'estremo oriente; BYD e GWM per l'impero del Dragone. Altro ingrediente fondamentale sono le novità: Audi ha presentato la A5 coupé Edition One; BMW la X2 elettrica; Changan una city car elettrica estremamente compatta; Isuzu il concept del pick-up EV DMax, Mitsubishi un upgrade del Pajero Sport.

In un padiglione, tra due statue di antichi guerrieri, fa bella mostra di sé una Rolls-Royce Silver Dawn Ramaprapard, un modello prodotto tra il 1949 e il 1955. La storia della Rolls racconta che i primi proprietari furono i genitori della bambina che poi divenne sua moglie. La vettura fu poi venduta e se ne persero le tracce. Prima di sposarsi, Mr. Prachin Emlumnow venne a sapere che la sua fidanzata era molto legata a quell'auto, in cui veniva portata da piccola. Così ne iniziò la ricerca. La Rolls fu ritrovata in Inghilterra, fu restaurata e riportata in patria per essere regalata, pochi anni fa, alla consorte.

Una passione, quella dell'auto, che Mr Fox ha saputo trasformare anche in un importante business. Nei primi giorni di Salone ci siamo lasciati trascinare dalla marea di partecipanti e abbiamo scoperto che a tutti i visitatori, e non solo a una élite, viene data la possibilità di provare le vetture di produzione esposte e, nel caso, esistono anche esclusive formule d'acquisto e scontistiche dedicate alla fiera. Lo scorso anno sono state vendute 40mila auto.

Quest'anno le proiezioni vedono il dato in aumento di oltre il 10%. Sarà questo l'ingrediente segreto del Grand Prix di Bangkok?