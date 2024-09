Basket: chi la vince, poi non è tricolore

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa sera prende il via ufficialmente la stagione LBA 2024-25 con la Frecciarossa Supercoppa. All'Unipol Arena di Bologna (alla quarta edizione nel capoluogo emiliano) i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano e la Virtus Bologna inseguono il loro 5° successo nella manifestazione. I biancorossi hanno i favori dei pronostici dopo la convincente pre-season (condita con il netto successo a Creta proprio contro gli emiliani) mentre i padroni di casa puntano al 4° successo consecutivo forti del fattore campo. Milano apre le semifinali affrontando Venezia (ore 18.30) con tutto il roster a disposizione per coach Messina (in foto), con Brooks, McCormack e Causeur candidati alla tribuna per turnover, mentre in casa Reyer assenti Wiltjer e Fernandez.

A seguire sarà la volta della Segafredo di coach Banchi contro la GeVi Napoli (ore 20.45) vincitrice dell'ultima Coppa Italia, per le Vu-Nere presente capitan Belinelli, in forse Grazulis mentre non saranno disponibili l'infortunato Cacok e Cordinier.

Supercoppa che negli ultimi sei anni è stata il metronomo della lotta scudetto diventando un tabù da sfatare, infatti l'ultima squadra ad alzare sia il primo trofeo stagionale e lo scudetto è stata l'Olimpia di Pianigiani nella stagione 2017-18 battendo Venezia a Forlì e poi Trento alle Finals.

Nelle stagioni successive chi ha vinto la Supercoppa non ha alzato lo scudetto, nell'ordine: Milano (2018) con tricolore a Venezia, Sassari (2019) nella stagione interrotta dal Covid e poi il duopolio Milano-Virtus: Milano vince ala Segafredo Arena la Supercoppa 2020 perdendo lo scudetto 4-0 contro la Virtus Bologna che, successivamente, trionfa nelle edizioni 2021, 2022 e 2023 con i biancorossi che conseguono il Three-Peat battendo sempre i bianconeri alle Finals. La finale della Supercoppa andrà in scena domenica alle ore 18.00.