Virtus-israeliani, nessuna trattativa

La Virtus Bologna sarà ceduta, l'accordo è vicino. Questo il tam-tam nel pomeriggio di ieri che ha visto protagonista lo storico club. Così era infatti sembrato ma in serata è arrivata la secca smentita della proprietà. Una giornata sulle montagne russe in casa V-Nere. Per ore si era infatti dato per certo che si fosse ormai in dirittura d'arrivo nella ricerca di un nuovo socio da affiancare a Carlo Gheradi di CRIF (detiene infatti il 45% delle quote del club) ed iniziare così a programmare la stagione 2024-25 sempre sotto la guida del confermato coach Luca Banchi. Nel pomeriggio, il portale israeliano Sport5 aveva infatti riportato che l'ex proprietario dell'Hapoel Tel Aviv, Ori Allon, era in procinto di «acquisire il 55% delle azioni del club bianconero diventandone così il nuovo proprietario» al posto di patron Massimo Zanetti (in carica dal 2016). In serata, il club emiliano, a gran sorpresa, ha invece prima svelato il roster della stagione 2024-25 ufficializzando i colpi Clyburn e Morgan (oltre a Visconti, Diouf, Akele e Grazulis), specificando che altri movimenti sono in lavorazione (come l'ex Venezia Rayjon Tucker). E, in tarda serata, a interrompere la corsa vertiginosa sulle montagne russe del tam tam pomeridiano, con una nota ufficiale ha smentito seccamente l'ipotetico accordo sulla cessione: «Virtus Pallacanestro Bologna comunica che non è in atto alcuna cessione delle quote societarie e non c'è nessuna trattativa in essere».

Da tempo si rincorrevano però voci sulla possibile entrata di soci in casa Virtus e l'aver svelato il roster all'improvviso è un forte indizio che qualcosa si stia comunque muovendo in Via dell'Arcoveggio.

Al momento sono tre le proprietà straniere nel prossimo campionato di Serie A: la Pallacanestro Varese gestita dal 2021 da Luis Scola, da aprile 2024 Pistoia Basket 2000 è sotto la supervisione di Ron Rowan (ex giocatore) e dal 2023 la neo-promossa Pallacanestro Trieste di proprietà americana sotto Cotogna Sports Group.