"Cristiano? Basta con le cag..." ​Ma una farse fa tremare la Juve

Radja Nainggolan si è sfogato sui social network per alcune parole a lui attribuite su Cristiano Ronaldo ma in realtà mai pronunciate. "Se Ronaldo ha salvato la sua stagione segnando una tripletta alla quartultima in classifica, che in 27 partite ha subito 46 gol, contento lui. Peccato che quei gol doveva segnarli in Champions martedì e ora i quarti li guarderà sul divano come me" , questo il siluro sganciato dal belga all'indirizzo del fuoriclasse portoghese ma tutto ciò in realtà è una bufala.

La rabbia del ninja

L'ex centrocampista di Roma e Inter ha pubblicato una storia su Instagram con queste parole a lui attribuite ed ha poi affondato il colpo: "Allora dove iniziare… Ora la gente mette il mio nome ed è come se avessi fatto io certe dichiarazioni? Trovate per favore dove ho rilasciato queste dichiarazioni. Avete rotto il ..." , inizia così la pesante arringa difensiva del 32enne di Anversa.

"Punto 2: come faccio a parlare così come se fossi contento che con il Cagliari abbiamo preso così tanti gol e contento della posizione in classifica. Per favore basta con queste ca.... E poi per un campione come lui ho solo rispetto. Quindi basta chiacchiere da bar. Basta che uno metta tra virgolette il mio nome e per forza quella frase è uscita dalla mia bocca?" , questa la degna conclusione del centrocampista del Cagliari a spegnere ogni eventuale polemica attorno alla sua persona.

Via da Torino?

Nel frattempo le voci sul futuro di CR7 si rincorrono insistentemente. L'ex attaccante di Real Madrid e Manchester United è parso carico, motivato ma anche deluso e nervos. Dopo le tante critiche ricevute nel post di Juventus-Porto ha fatto rumore il suo silenzio rotto solo da alcune dichiarazioni sui social e la sua non voglia di parlare con Sky al termine del match contro il Cagliari ne sono una dimostrazione. In Spagna sono certi che lui voglia tornare al Real Madrid e che lui tornerebbe a braccia aperte anche se prima di Cagliari-Juventus Fabio Paratici l'ha blindato: "Ce lo teniamo stretto".

CR7 ha detto di voler stabilire ancora record con la maglia del Portogallo e della Juventus ma rivederlo in camiseta blanca nella prossima stagione non è così utopico anche perché Zidane, che lo conosce molto bene, ha aperto al suo ritorno: "Cristiano torna al Real? Sì, può darsi. Conosciamo Cristiano, sappiamo la persona che è e tutto quello che ha fatto qui. Però adesso è un giocatore della Juve e dobbiamo rispettare questo, è della Juve". CR7 ha ancora un anno di contratto con i bianconeri ma le strade a fine anno potrebbero separarsi per diverse ragioni soprattutto se la squadra di Pirlo non centrerà la vittoria dello scudetto.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?