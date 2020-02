Batistuta punge Cristiano Ronaldo: "Bravo per il record, ma riposando è più facile"

Cristiano Ronaldo ha segnato ancora contro la Spal e con la rete realizzata al Paolo Mazza di Ferrara è salito a quota 21 centri in campionato in 21 presenze. Il fuoriclasse portoghese è andato a segno per 11 partite consecutive come Fabio Quagliarella nella passata stagione e come Gabrie Omar Batistuta capace di fare altrettanto nel 1994-1995 quando vestiva la maglia della Fiorentina ma era più giovane rispetto all'italiano della Sampdoria e all'attaccante della Juventus.

Batistuta ha fatto i compimenti sui social network a CR7 ma lo ha anche punto nell'orgoglio: "Felice per il suo record!!!! L'unica cosa è che riposando è più facile". L'ex attaccante di Inter, Roma e Fiorentina, infatti, si riferisce al fatto che l'ex Sporting Lisbona, Manchester United e Real Madrid abbia riposato la scorsa settimana contro il Brescia non rendendo così consecutivo il filotto di marcature. Se CR7 segnerà contro l'Inter, se si giocherà causa coronavirus, allora stabilirà il record assoluto con 12 partite di fila con gol.

Felicitaciones a @Cristiano por el récord !!!!!!.

La única cosa es que descansando me parece que es más fácil . #SerieA — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) February 23, 2020

Reazioni social

Qualche utente sui social ha però preso le parti di CR7 dato che Batistuta fece stabilire il record all'età di 26 anni, con Cristiano Ronaldo che ne ha invece appena compiuti 35 e con Fabio Quagliarella che lo fece stabilire l'anno passato all'età di 36 anni suonati.

Peccato, Bati, eri un mio mito. Come si dice ROSICARE in spagnolo? #CR7 ha 35 anni contro i tuoi 26. E gioca ogni 3 giorni, non come la Fiorentina di quell'anno. — Federica (@fedezic) February 23, 2020

No me jodas Bati, a los 35 tenías menos movilidad que mi abuela y estabas en Qatar. Por estos tweets tontos es que cuando entras al vestuario de la selección argentino no te saludan. — Mel Flores (@Flores20Mel) February 23, 2020

Si ma non rosicare troppo...Mentre tu avevi 25 anni, #CR7 ne ha 35 ed è il giocatore più forte del mondo... #SerieA — Gabriele (@onlyju70) February 23, 2020

si ma 16 goals es mas dificil que 13 e a 35 anos es mas dificil que a 25 — BiancoNero1897 (@BiancoNeroJ1897) February 23, 2020

Felicidades a @GBatistutaOK por ese record !!!!!!.

La única cosa es que a los 25 años es más fácil que a los 35.

A los 35 creo que estabas en el Al-Arabi! — Miguel Angel Velazqu (@velazqu_angel) February 23, 2020

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?