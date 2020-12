"Scelgo rigore per la Juventus..." E adesso Pioli fa impazzire i tifosi

Stefano Pioli ha rigenerato il Milan portandolo in vetta alla classifica. Il tecnico rossonero per questa ragione è stato premiato con il premio di miglior allenatore dell'anno ai Gazzetta Sport Award 2020. L'ex allenatore di Inter, Bologna, Lazio, Parma e Fiorentina nel corso della serata ha anche trovato il modo di partecipare ad un quiz in compagnia di Gianmarco Pozzecco.

Ad un quesito di questo divertente quiz Pioli si è trovato di fronte ad una fotografia ed ha scelto l'opzione "Rigore per la Juventus", frase spesso utilizzata in passato dai tifosi di altre squadre per sottolineare come, secondo il loro parere, il club bianconero ottenga spesso un elevato numero di calci di rigore rispetto agli avversari. Questa battuta ha scatenato l'ilarità generale e sicuramente ha avvicinato ancora di più il tecnico ai tifosi del Milan.

Il sogno scudetto

Pioli ha ritirato il premio e ha poi parlato della lotta scudetto, confermando le parole di Ibrahimovic che ha affermato come il Milan debba credere allo scudetto. "Ibra dice che non dobbiamo aver paura di sognare lo scudetto? Fanno bene lui e i compagni di squadra a credere questo. Sono però tanti anni che il Milan non va in Champions League, l'obiettivo per me è riportarlo là dove deve stare".

L'allenatore rossonero ha poi ripercorso un 2020 fantastico dato che il Milan non solo è primo in classifica ma ha ottenuto 23 risultati utili consecutivi in campionato dove non perde da oltre nove mesi. "Il nostro percorso è cominciato a gennaio, con gli arrivi di Ibrahimovic, Kjaer e Saelemaekers. L'autostima ha iniziato a crescere, poi abbiamo battuto anche avversari importanti come la Juve e la fiducia è aumentata. Cosa ci accumuna ai grandi Milan del passato? Credo la voglia di provare a giocare sempre un calcio propositivo in ogni gara, con coraggio ed entusiasmo. E oggi abbiamo un buon mix di giovani e campioni esperti".

Ora il Milan dovrà tentare di tenersi stretto il primo posto cercando di fare più punti possibile nel trittico Genoa-Sassuolo (entrambe in trasferta) e Lazio in casa prima di Natale. Inter, Juventus, Napoli e Roma inseguono d vicino i rossoneri senza dimenticarsi di Sassuolo, Atalanta e Lazio che insieme alle altre cinque citate stanno rendendo entusiasmante questo campionato 2020-2021.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?