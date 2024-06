Bayern e Calhanoglu, il flirt prosegue. Juve su baby Thuram

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Inter è alle prese col caso Calhanoglu. Al di lá delle classiche smentite di facciata, l'agente del centrocampista turco Gordon Stipic sta flirtando da giorni col Bayern Monaco. Una mossa che ha preso in contropiede il club nerazzurro, che riteneva e tuttora reputa incedibile il regista. I bavaresi garantirebbero al metronomo nerazzurro un quadriennale da 8 milioni netti a stagione più bonus. A Milano Calha ne guadagna 6 e il suo contratto scade tra tre anni. Ecco perché i rappresentati dell'ex Milan hanno fatto sapere a Marotta e Ausilio di aspettarsi per restare il prolungamento (con relativo adeguamento di stipendio) fino al 2028. Scenario che al momento in viale della Liberazione non sembrano intenzionati a contemplare. D'altronde il super rinnovo concesso a capitan Lautaro (quinquennale da 9 milioni netti all'anno più bonus) ha solleticato gli appetiti del clan Calha.

Dall'Inter fanno sapere che il turco vale almeno 60-70 milioni. Lo stesso numero 20 nerazzurro nella serata di ieri ha voluto far chiarezza sul proprio futuro attraverso i suoi canali social: «Sono estremamente felice all'Inter. Il rapporto che condivido con il club e i nostri incredibili tifosi è davvero speciale. Sono entusiasta di poter vincere ancora più trofei con l'Inter in futuro».

Restando in tema di centrocampisti: dopo il colpo Douglas Luiz (giovedì le visite mediche) la Juve vuole accaparrarsi pure Khephren Thuram. Il francese ha deciso di non rinnovare col Nizza (è in scadenza nel 2025). Una mossa che, inevitabilmente, sta facendo calare il prezzo. Tanto che Giuntoli sta provando a prenderlo per soli 15 milioni più bonus. Pronto per il fratello del numero 9 interista un contratto fino al 2029. Anche il Milan guarda alla Ligue1 per la mediana: la prima scelta resta sempre Fofana del Monaco, per il quale c'è da battere la concorrenza di un paio di club inglesi. Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro il Diavolo resta in pressing per Emerson Royal del Tottenham.

Fumata grigia infine ieri tra Aurelio De Laurentiis e l'agente di Giovanni Di Lorenzo (Mario Giuffredi): non è bastato un summit di oltre 4 ore per far cambiare idea al terzino che vuole lasciare il Napoli per andare alla Juve.