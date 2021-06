Becker bacchetta Musetti: ''Non doveva ritirarsi contro Djokovic...''

"Non ho visto un grave infortunio, per questo non doveva ritirarsi. Dovresti rispettare l'altro giocatore e dire 'oggi mi batte'...''. Boris Becker ha commentato così il ritiro di Lorenzo Musetti nel quinto set del match contro Djokovic.

Un ritiro che ha fatto molto discutere. Il tennista italiano ha abbandonato il match sul 4-0 al quinto set in favore di Novak Djokovic, completamente svuotato di energie. Problemi all'inguine e ai flessori, si saprà poi a fine partita, hanno costretto il talento di Carrara ad alzare bandiera bianca. Nei primi due set l'azzurro aveva incantato per personalità e varietà di gioco il campo Philippe Chatrier, salvo poi patire la rimonta rabbiosa di Djokovic, che cominciava a macinare punto punto, lasciando all'italiano soltanto un game nei successivi tre parziali. A quel punto arrivava la discussa decisione di Musetti, che però non gli impediva di raccogliere la meritata standing ovation del pubblico e gli applausi del serbo.

L'infortunio di Musetti non ha per niente convinto la grande gloria tedesca Boris Becker, vincitore di sei slam in carriera e tre volte semifinalista al Roland Garros, che ha bacchettato il tennista italiano, chiedendo maggior rispetto per gli avversari. Ai microfoni di Eurosport, dove attualmente riveste il ruolo dell'opinionista, Bum Bum ha dichiarato: "Non ho visto un grave infortunio, per questo non credo che vada bene fermarsi. Dovresti rispettare l'altro giocatore e dire ‘oggi mi batte'. Così sarebbe stato 6-0. È una prova di maturità, anche se atleticamente non sei più al top".

Ritiro a parte, Becker ha parlato della prova di Musetti, che a suo parere aveva creduto troppo presto di aver vinto: "Novak è un campione ed è abituato a certe situazioni. Avrà pensato ‘Posso battere il numero uno al mondo qui' e in quei minuti aveva già perso il terzo set. Devi sempre credere in te stesso dall'inizio alla fine, soprattutto contro i grandi. Lorenzo Musetti è il miglior adolescente insieme a Jannik Sinner. Ha creato molti problemi a Djokovic: fa tutto bene, non ha un colpo eccezionale, ma il servizio va bene, il movimento, la tecnica, e anche la fiducia perché ha vinto troppe partite".

Sarà necessario lavorare soprattutto sull'atteggiamento: "Quando affronti i più grandi devi essere pronto fisicamente e mentalmente. I giovani talenti non lo capiscono. Non si tratta solo di giocare a tennis, si tratta di carattere e personalità". Infine a proposito della prossima sfida tra Djokovic e Matteo Berrettini, Becker punta sull'italiano: "Per me è in vantaggio Berrettini. Ha una giornata di riposo adesso e non ha avuto partite lunghe prima. Ora ha guardato la partita molto da vicino e ha visto che Djokovic è battibile" . E se lo dice Bum Bum, che del serbo è stato allenatore, domani Berrettini può davvero fare l'impresa.

