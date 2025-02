Atalanta: per il pass ora servono i gol

Ascolta ora 00:00 00:00

AAA cercasi gol disperatamente. L'Atalanta ne deve fare almeno due (senza subirne) se vuole conquistare il pass per gli ottavi di Champions League senza dover passare attraverso i supplementari. Altrimenti dovrà vincere con due reti di scarto (3-1, 4-2 ecc.) per qualificarsi. La Dea spera di farcela dopo la beffa di Bruges di sei giorni fa, quando ha capitolato al minuto 93 a causa di un rigore a dir poco discutibile. Un episodio che rischia di pesare tantissimo ai fini della qualificazione.

Serviranno una notte magica e una grande Atalanta per andare avanti in Coppa, anche se le scelte di formazione saranno pressoché obbligate. Soprattutto in attacco, dove Daniel Maldini sarà ancora out mentre Lookman potrebbe andare in panchina dopo un mesetto ai box. Un recupero che diventerebbe fondamentale per Gasperini, così da avere una soluzione offensiva in più. Il nigeriano, però, ha saltato le ultime 6 gare a causa di un fastidio problema al ginocchio sinistro. Un'assenza coincisa - guarda caso - con la frenata dei bergamaschi: non a caso i nerazzurri hanno vinto appena una delle gare (5-0 al Verona) senza il loro numero 11. Lookman, però, nelle gambe non dovrebbe avere più di uno spezzone, anche se la decisione sul suo impiego verrà presa solamente oggi pomeriggio.

Buone notizie dall'infermeria anche sul fronte Kolasinac: il centrale bosniaco ieri si è allenato col gruppo e appare pronto a rientrare tra i convocati. Rispetto al pareggio a reti bianche col Cagliari di sabato torneranno, però, tra i titolari Djimsiti, Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta e De Ketelaere.

Il belga, grande ex della sfida, rimane uno dei più attesi e comporrà con Pasalic e Retegui (foto) il tridente offensivo. Proprio il goleador italo-argentino resta il più atteso: in Serie A sta facendo sfracelli; mentre in Europa finora ha balbettato. Stasera toccherà a lui prendere per mano la Dea e condurla agli ottavi.