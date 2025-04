Bel Diavolo, Inter testa altrove e scorie Juve

Ascolta ora 00:00 00:00

Sabato di attesa, si deve capire molto, non tutto, sull'Inter dopo la vittoria di champions, sulla Juventus alla ricerca di punti per evitare nuova crisi finanziaria. Situazioni diverse, partite differenti, il Cagliari per i campioni d'Italia, avversario non irresistibile ma i pensieri forti sono rivolti a mercoledì, dunque il Bayern che stasera affronterà il Borussia Dortmund, impegno ben più impegnativo. Simone Inzaghi ha trovato, nella trasferta in Baviera, ulteriore consapevolezza sulla solidità della squadra e sullo stato di forma di alcuni uomini chiave, Barella-Lautaro Martinez-Thuram, contro il Cagliari l'unica preoccupazione è legata a imprevisti di risultato e di infortuni ma quest'Inter ha una identità chiara, che proprio il risultato di Monaco ha consolidato. La Juventus del dopo Motta sembra quasi avere timore di essere diversa, almeno nella testa. Le ultime notizie di cronaca giudiziaria, legate a Perin e McKennie, possono tuttavia slegare il gruppo, Tudor dovrà risolvere l'imprevisto e scegliere; se il portiere è infortunato, almeno così pare, l'americano, decisivo e importante per qualunque situazione, potrebbe essere messo da parte, per evidenti motivi psicologici. Momento strano, dunque, per la Juventus che affronta il Lecce alla ricerca di punti salvezza, mission impossible se non ci fossero state queste scorie in casa bianconera. Domani il derby di Roma con tutti gli annessi, compreso il fatto che la Lazio ha giocato giovedì in Norvegia, è rientrata ieri e Baroni non ha tutto l'organico. Detto così sembra non esserci pronostico ma il derby è un'altra cosa. Week end lunghissimo, lunedì sera notizie e risposte del Napoli alle pretese dell'Inter.

Nell'anticipo, superba prestazione del Milan a Udine, preoccupazione per Maignan, colpito duramente da Jimenez, ricoverato per trauma cranico. Una malinconica nota: soltanto due italiani, Lucca e Gabbia, sui ventidue all'inizio in campo, oltre ai due allenatori stranieri, dodici le nazioni rappresentate. Il famoso campionato italiano.