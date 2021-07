Al Belgio brucia ancora: "L'Italia? Non troppi complimenti..."

Evidentemente anche al Belgio, come la Francia, brucia ancora per l'eliminazione da Euro 2020 e per i Diavoli Rossi vale doppio dato che sono stati proprio fatti fuori dall'Italia di Roberto Mancini. Jan Vertonghen, infatti, uno dei tre esperti difensori schierati da Roberto Martinez non ci sta e ha attaccato: "L'Italia è buona squadra, lo dicono anche le statistiche. Ma non voglio fargli troppi complimenti, mi hanno fatto irritare nel finale" . L'ex difensore del Tottenham si riferisce alle presunte perdite di tempo nel finale da pare degli azzurri, accuse però infondate.

La scusa

Questa sembra più una scusa per giustificare una cocente eliminazione con Vertonghen che ha poi ammesso: "Lo so che queste sono scuse, dobbiamo pensare soprattutto ai nostri errori. È stata colpa nostra". Il 34enne difensore del Benfica ha poi parlato del gol del vantaggio siglato da Nicolò Barella, prendendosi le sue responsabilità avendo commesso lui un grave errore: "Ho cercato di tenere palla ma non è stata la scelta giusta, avrei dovuto spazzarla via. Fa male, sono molto deluso". Vertonghen ha poi chiuso commentando con amarezza i risultati della nazionale belga ottenuti nelle ultime manifestazioni europee e mondiali: "Questa è un'occasione mancata, come negli ultimi tornei. Nel 2014 ci siamo fermati ai quarti, nel 2016 e nel 2018 siamo arrivati in semifinale. Dobbiamo analizzare cosa è andato storto".

La corsa verso la finale

Le prime quattro squadre d'Europa sono Italia, Spagna, Danimarca (inaspettatamente) e Inghilterra che hanno fatto fuori rispettivamente Belgio, Svizzera, Repubblica Ceca e Ucraina. Ora entrambe le semifinali si giocheranno a Wembley, così come la finale, tra il 6 e il 7 luglio con gli azzurri di Roberto Mancini che affronteranno le Furie Rosse martedì 6 e con la nazionale di Southgate data per favorita da tutti che non dovrebbe avere problemi, almeno sulla carta, a sbarazzarsi dei danesi. Il vero vantaggio per la nazionale dei Tre Leoni potrebbe essere quello di giocare in casa con il pubblico a favore e in un'eventuale finale a Wembley con 65000 spettatori contro Spagna o Italia il pubblico inglese sarebbe sicuramente in netta maggioranza pronto a spingere la nazionale di Southgate verso la prima affermazione in un Europeo mai vinto in precedenza.

