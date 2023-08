Bento o Musso. L'Inter studia le alternative a Sommer

Continua il rebus portieri per l'Inter. Il club nerazzurro appare intenzionato a dare un ultimatum al Bayern Monaco e a Yann Sommer. Se entro una settimana non si arriverà a una soluzione, i nerazzurri rivolgeranno altrove le proprie attenzioni per il ruolo di numero uno titolare.

Discorso diverso per il secondo portiere: non va esclusa una conferma per il giovane Filip Stankovic autore di un bel precampionato. Intanto Trubin si allontana a causa dell'ingresso in scena del Benfica. Attenzione poi a Bento (Atletico Paranaense) e Musso (Atalanta) come alternative a Sommer, se lo svizzero non dovesse essere liberato dal Bayern (ancora alla ricerca di un sostituto).

Sul fronte rinnovi i nerazzurri sono pronti a blindare Simone Inzaghi col prolungamento fino al 2025 con opzione per il 2026. Nelle prossime settimane previsto pure il rinnovo per Dimarco (2028).

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove il Milan è attivissimo sul fronte cessioni: per Adli c'è l'interesse di Ajax e Salernitana, mentre su De Keteleare c'è il pressing dell'Atalanta che propone un prestito oneroso con diritto di riscatto. Soluzione gradita al belga, che resterebbe volentieri in rossonero ma appare totalmente fuori dai piani di Pioli.

Ufficiale l'approdo di D'Ambrosio al Monza, mentre la Juve cede Aké all'Udinese (prestito con diritto di riscatto e controriscatto) e può mandare De Winter al Genoa (prestito con obbligo). La Roma é vicina all'attaccante brasiliano Marcos Leonardo dal Santos per 16 milioni (bonus inclusi). Infine giornata frenetica in casa Lazio, dove in mattinata Luis Alberto ha disertato la trasferta di Birmingham in quanto il club non ha ancora adeguato e rinnovato il suo contratto nonostante gli accordi trovati un mese fa.

In attesa di risolvere la questione relativa allo spagnolo Lotito sta chiudendo due colpi per tranquillizzare Sarri: in arrivo Kamada e Isaksen.