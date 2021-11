Atp Finals, Berrettini si ritira in lacrime per un infortunio

Fnisce in lacrime l’esordio di Matteo Berrettini alle Atp Finals di Torino. Il tennista romano è infatti stato costretto al ritiro nella sfida contro il tedesco Alexander Zverev con il tedesco in vantaggio 7-6 (7) 1-0. Il 25enne si è dovuto fermare per un problema agli addominali che ha richiesto anche l'intervento, purtroppo inutile, del fisioterapista. Berrettini è uscito dal campo in lacrime con il suo avversario che gli ha riservato un grosso abbraccio e con il pubblico che gli ha fatto sentire tutto il suo calore.

Un vero peccato

Berrettini stava giocando un grandissimo match contro Alexander Zverev e il suo infortunio muscolare nella zona del costato, quello che presumibilmente l’aveva costretto a inizio stagione al ritiro prima degli ottavi di finale degli Australian Open, si è forse ripresentato quando non doveva farlo. Quella lesione lo tenne fuori dal terreno di gioco per oltre due mesi e difficilmente vista l'entità del suo problema potrà continuare a giocare: per questa ragione è già pronto il suo connazionale che scalpita e non vede l'ora di potersi mettere in gioco, ovvero Jannik Sinner.

Sette lunghi minuti di interruzione in cui Berrettini ha provato con tutte le sue forze a rientrare in campo ma senza risultato. "Ho sentito una stecca", questo quanto dichiarato al fisioterapista dal tennista romano che ha pure provato a rientrare in campo ma dopo un dritto il suo corpo gli ha detto basta e in lacrime ha deciso di ritirarsi. Grande sportività come detto da parte di Zverev che ha abbracciato il collega deluso per l'epilogo della sfida e più in generale del torneo dato che quasi certamente dovrà dire addio alle Finals.

Il girone rosso è già delineato con Medvedev che ha battuto due set a zero Hurkacz. Sinner, dunque, prenderà a meno di clamorosi colpi di scena il posto di Berrettini e dovrà poi sfidare il russo Daniil Medvedev, numero due del mondo, e il polacco Hurkacz che qualche settimana fa lo sconfisse nella finale 1000 di Indian Wells. Difficile il suo passaggio del turno dato che il 20enne di San Candido dovrà vincere entrambe le partite, essendo partito con l'handicap, ma non solo dato che dovrà anche sperare che Zverev faccia bottino pieno a sua volta, battendo anche lui sia Medvedev che Hurkacz, ma prima di tutto serve l'ufficialità del ritiro di Matteo Berrettini